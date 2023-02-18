壓制陳情抗議 中國公安出新招：藍色遮羞布

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（中央社台北18日電）網傳影片顯示，中國公安當局為壓制陳抗活動，避免被手機拍攝散播，已發明兩人一組手持巨幅藍色布幕，先遮住示威者，然後進行逮捕。昨天在南京投入實戰使用，被網友譏為「遮羞布」。

中共總書記習近平主政以來，中國大陸維權運動遭到強力壓制，但疫情3年來，多地出現維權抗議行動，近來的大型陳抗「白紙運動」、「白髮運動」更因網路直播而舉世皆知。

推特「李老師不是你老師」發布影片指出，有網友在微信視頻號刷到一個公安演習，具體時間不詳，但是可以看出，有關部門已經就如何應對舉白紙等行為進行了針對性訓練。

演習影片顯示，有民眾舉白紙抗議，公安兩人一組手持巨幅藍色布幕阻擋另一持手機的民眾，其後相繼出現外兩組持布幕的公安，完全遮蔽住抗議民眾。

推特網紅「方舟子」轉發這段影片表示，他還以為中國員警變文明了，只遮擋示威者不抓人，原來是先遮擋再抓人，質疑公安目的是為了不讓人拍到怎麼抓人的。

數名網友譏稱藍色布幕這是「遮羞布」。

有網友評論：「整這麼大動靜，費了半天的勁兒，就是為了遮蓋兩件事：有人和平地舉了張白紙，警察對和平舉白紙的人動粗。」

還有網友形容這是防止「我不能呼吸」被拍到；「中國維穩技術天下第一」。

但也有網友指出，影片背景明顯在夏天，員警操北方口音，應不是針對去年底才出來的白紙運動。這應付少數人還行，白紙運動就難辦了。

據網友轉發的影片顯示，中國公安這套藍色遮羞布戰術已經投入實戰使用。

網路訊息顯示，南京市房管局門口17日上午遭到多名「蘇寧檀悅」業主陳情抗議，因為開發商延期不交屋。

影片顯示，當局出動大批員警到現場壓制排除，過程中就動用數組藍色布幕持續遮住抗議民眾，期間有抗議民眾被數名巡防隊員抬走。

儘管影片可見許多路過民眾拿出手機拍攝，但都看不見被遮蔽的裡面究竟發生了什麼事。（編輯：楊昇儒）1120218