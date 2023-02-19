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上海訪團次日按原定行程 上午PCR、逛北藝中心

2023/2/19 12:25（2/19 12:36 更新）
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上海市台辦副主任李驍東（左4）率團來台，訪團19日上午參訪台北表演藝術中心，與北藝中心執行長王孟超（中）等人合影。中央社記者徐肇昌攝 112年2月19日
上海市台辦副主任李驍東（左4）率團來台，訪團19日上午參訪台北表演藝術中心，與北藝中心執行長王孟超（中）等人合影。中央社記者徐肇昌攝 112年2月19日
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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北19日電）中國上海市台辦訪團應台北市政府之邀來台參與台灣燈會，昨天因疑似臨時更改行程遭議員批評，今天上午則照原定行程，先到醫院PCR採檢，再到台北表演藝術中心參訪。

上海訪團由上海市台辦副主任李驍東率團，一行人今天上午先赴台北市立聯合醫院仁愛院區PCR採檢，接著到台北表演藝術中心參訪。

根據民進黨台北市議員何孟樺取得的行程規劃，李驍東一行人原定在今天上午8時30分抵達仁愛院區，不過媒體直到上午9時12分才看見一行人搭車抵達。

被媒體詢問昨天燈會看得還開心嗎？李驍東回應「謝謝」，媒體接著問昨天有吃宵夜嗎？李驍東則說「你說呢？」接著未再回應。

完成PCR採檢後，李驍東一行人較原定時間提早約20分鐘，於上午9時40分許抵達北藝中心，由台北市文化局人員和北藝中心執行長王孟超接待。

參訪後，李驍東一行人回到北藝中心大門拍照留念，統派團體「全民拔菜總部」的宣傳車則同時停放在北藝中心大門對面，並隔著馬路對李驍東大喊歡迎來台，李驍東則揮手鞠躬致意。

根據何孟樺取得的行程規劃，李驍東一行人下午將參訪台北大數據中心及台灣燈會源展區、未來展區，不過市府並未證實。（編輯：張銘坤）1120219

中國大陸上海市台辦等一行人受邀來台參加台灣燈會和市政交流，上海市台辦副主任李驍東（中）訪問團19日上午前往台北表演藝術中心參訪，看到對街舉標語表達歡迎的民眾，李驍東揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 112年2月19日
中國大陸上海市台辦等一行人受邀來台參加台灣燈會和市政交流，上海市台辦副主任李驍東（中）訪問團19日上午前往台北表演藝術中心參訪，看到對街舉標語表達歡迎的民眾，李驍東揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 112年2月19日
#李驍東
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