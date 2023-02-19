上海訪團來台意味兩岸春暖花開？李驍東：我們期待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國上海市台辦訪團來台參與台灣燈會，針對媒體詢問兩岸關係是否春暖花開，率團的上海市台辦副主任李驍東（前）19日表示，「一定是兩邊一起來努力，我們期待」。中央社記者謝佳璋攝 112年2月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北19日電）上海市台辦副主任李驍東率團來台參與台灣燈會，今天首度受訪；面對媒體詢問此行是否意味兩岸春暖花開時，李驍東表示，「一定是兩邊一起來努力，我們期待。」

李驍東昨天率上海訪團來台參與台灣燈會與市政交流，今天一早先赴台北市立聯合醫院仁愛院區PCR採檢，緊接著到台北表演藝術中心參訪，下午原擬參訪台北大數據中心，但改為下午3時參訪台北市政府共創行動辦公區。

上海訪團下午行程由台北市資訊局負責接待，參訪時間歷時約半小時。

媒體會後聯訪詢問此行對於北市府接待是否滿意，以及這兩天行程台北市長蔣萬安都未陪同，是否刻意避開等問題時，李驍東表示，「非常好，謝謝」，並說媒體很辛苦。針對行程部分，李驍東僅說，這個聽北市府的。

媒體追問此行是否覺得兩岸春暖花開，李驍東笑說：「我們是期待啦，也不可能通過我這樣一個工作團組，就是一定會有很大變化，一定是兩邊一起來努力，我們期待，謝謝。」

同行的台北市政府發言人羅旺哲受訪表示，上海訪團參訪共創行動辦公區，主要是因為北市府將在3月舉辦智慧城市展，後續也將和各界交流，共創行動辦公區首創搭配智慧元素裝置，未來也希望更多訪賓參觀。

媒體詢問外界質疑上海訪團已到北市府參訪，但台北市長蔣萬安卻在外跑行程，是否刻意避開，以及雙方是否會公開碰面；羅旺哲說，蔣萬安行程是上個月就安排、擬定，若蔣萬安有空，都會做相關會面行程安排。

對於陸委會今天上午說，希望北市府對於上海訪團行程能秉持公開、透明原則說明；羅旺哲回應表示，相關行程安排都依陸委會所指示的低調、單純、安全原則安排，公開透明也是北市府所重視的。

根據台北市議員何孟樺所取得的行程規劃，李驍東一行人今晚將參訪台灣燈會源展區、未來展區，但北市府並未證實。（編輯：蕭博文）1120219