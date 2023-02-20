蔣萬安接見上海團因會議先走 雙城論壇無新進度

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）台北市長蔣萬安今接見上海團，雙方認定雙城論壇有不錯貢獻，副市長林奕華被指定進行後續聯繫，但今年辦不辦尚無結論；上海市台辦副主任李驍東則讚蔣萬安「非常好」。

李驍東率團來台北參與台灣燈會與市政交流，今天上午拜會台北市政府，由蔣萬安親自接見，會議約9時30分開始，半小時後蔣萬安因還有其他會議先行離開，由副市長林奕華繼續會談。

10時30分左右，李驍東從會議室離開，被媒體堵訪時問覺得蔣萬安如何？李驍東回「非常好」，下樓搭車離去前再被問及此次來台心情，回「很開心」，媒體追問是否覺得有沒到訪的地方或是沒見到的人，或是要下次再來？李驍東則順著回答「下次再來」。

會後由台北市政府副秘書長王秋冬接受媒體聯訪。他表示，會面過程順利，雙方談論文化、體育、觀光等城市交流經驗，蔣萬安依慣例贈感謝狀及瓷盤，答謝上海對台灣燈會在台北的支持，上海也回贈玉佛寺的佛茶。

媒體問會中是否談到雙城論壇，王秋冬表示，雙方認為雙城論壇對兩座城市的交流有不錯貢獻，蔣萬安並指定林奕華進行後續聯繫。

媒體追問今年是否續辦，王秋冬表示，聯繫溝通最後的結果怎麼樣，目前還沒有新的進程；至於若有辦成，蔣萬安會不會出席，這部分沒有討論到。

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媒體並問蔣萬安先行離席，是不是要避免同框上海方？王秋冬說，蔣萬安親自接待、過程順利，雙方分享很多交流經驗，都是按照該有的來賓規格，蔣萬安是因為要主持全國原住民運動會相關事宜才先走，後續由林奕華接待也一樣。

王秋冬表示，此次上海團來台感受到北市接待的用心，上海團也認為台北流行音樂中心、台北表演藝術中心的運作方式值得學習；而過去的交流經驗，上海看到台北市的1999市民熱線很便利，回去也創立了12345一碼通，服務市民成效良好。（編輯：張銘坤）1120220