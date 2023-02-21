中共紀委高調公布假培訓真旅遊案 逾千官員涉入

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（中央社台北21日電）中共中央紀委昨天高調公布一起涉及全國31省區市、逾千黨員幹部的「假培訓真旅遊」案，其中有官員「借訓謀私」收取大額分紅，還有人以此包養情婦。

中共中央紀委、中國國家監委官網20日公開通報藉培訓之名而進行公款旅遊的典型問題，涉案者為交通運輸部安全與質量監督管理司前副司長彭付平、安全監察處前處長陳佳元及國家衛生健康委幹部培訓中心紀委前書記張智（時任培訓中心主任助理兼培訓三處處長）等官員。

據通報，彭付平、陳佳元未經批准，打著「中字頭」招牌，擅自以某議事協調機構名義與兩人入股的社會培訓公司聯合下發培訓通知，要求各地交通幹部參訓，組織公款旅遊。

彭付平、張智等人指示培訓公司選擇熱門城市旅遊旺季辦班，默許學員遊山玩水。培訓公司積極向學員推銷旅遊產品，有的班全程無授課，只組織遊玩。

公費旅遊以雲南、四川等為主要目的地。一些學員認為有官方發出的通知、結業證和培訓發票形同有了「護身符」，有恃無恐、肆意旅遊；有的單位負責人甚至認為這是一種「福利」，不斷追加參訓人數。

涉案官員並「借訓謀私」，彭付平、陳佳元入股公司通過培訓等業務獲利後，陳佳元得到數額較大的分紅；彭付平則讓公司支付其情婦薪資、房租；張智藉審核培訓中心項目、確定合作公司之機收受錢物，並按辦班規模收取回扣。

據表示，這起案例涉及面廣，遍及31個省區市。交通運輸部安質司、國家衛健委幹部培訓中心等單位14名領導官員被追責問責；1000多名參與公款旅遊的黨員幹部受到相應處理。

通報表示，這並非個別現象，一些中央和國家機關下屬單位以及全國性行業協會學會舉辦的培訓班也存在學員公款旅遊問題。（編輯：周慧盈/邱國強）1120221