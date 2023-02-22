中國超長貸引發討論 專家籲隨人口結構改變放寬

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）為救房市，近期中國各地出現「超長貸」現象，其中更有銀行將還款年齡延長至95歲，引發討論。專家認為目前噱頭成分較大，然而考慮人口結構改變，政府部門應適度放寬貸款政策。

中國各界搶救房市花招百出，繼廣西南寧銀行業將房貸還款年齡上限延長到80歲後，北京更有銀行將上限延長到95歲，但須由子女擔保，引發「貸貸相傳」、債留子孫之譏，不少人認為並不足取。

第一財經報導指出，除了廣西、北京以外，包含廣州、上海、成都、寧波、無錫等多地也傳出了放寬貸款人年齡限制的消息。雖然目前來看，「超長貸」的噱頭意味更濃，但從長遠來看，住房金融政策應隨人口年齡結構變化調整。

報導提及，目前銀行普遍對於個人住房貸款的期限設定為「最長不得超過30年，且借款人年齡與貸款期限之和不得超過70到75年；借款人的年齡要在18到70歲之間。」

如果兩個及以上借款人共同借款，部分銀行規定可以較年輕者的年齡作為認定貸款期限的標準。因此，這樣的規定也賦予了「超長貸」運作的空間。

針對近日「超長貸」的情形，多位銀行貸款部門人士回應，目前暫時還沒有遇到這類的客戶，但不能排除未來可能出現。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉觀察，目前的「超長貸」與其說是金融政策轉變，更多的是「行銷的噱頭」，是個別銀行和個別房地產項目的合作。

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李宇嘉指出，「超長貸」確實有促進房地產交易活絡的作用，然而是否違背相關政策還有待監管部門進一步說明。他也坦言，「如今人們的購房年齡延後，再加上未來的延遲退休等，那麼是不是有必要把貸款的年齡限制整體延長，這也是未來監管層需要考慮和研究的事情。」

報導引述中國財富管理行業智庫植信投資研究院資深研究員馬泓表示，隨著高齡化，如今人口年齡結構與10多年前相比發生了較大變化，適齡購房族群也會有所變動，「未來，包括住房市場、監管部門、金融機構等確實應該深入研究人口年齡結構的變化，以及這種變化背後銀行等金融機構如何更好滿足住房金融需求。」（編輯：唐佩君）1120222