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汪洋發表全國政協工作報告 台灣事務僅提兩段

2023/3/4 16:35
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（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京4日電）中國全國政協會議今天登場，全國政協主席汪洋發表任內最後一次工作報告，總結過去5年的成果與體會。然而針對外界關注的台灣事務，報告中僅提及兩段，並未多加著墨。

中國人民政治協商會議第14屆全國委員會第一次會議4日下午開幕，汪洋代表政協13屆全國委員會常務委員會作工作報告。報告首先回顧過去5年的工作成果，接著發表過去5年工作的主要體會，最後提出今後工作的建議。

原先外界預期這份工作報告將會對台灣與兩岸相關事務加以陳述，特別是近期中國不斷強調「大交流」的立場。然而，汪洋在報告中僅有兩段提到台灣。

在全國政協過去5年工作回顧，汪洋提到，「參與舉辦紀念台灣光復75週年主題展和海峽論壇、兩岸基層治理論壇等，加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫」，以及「針對美歐炮製涉台涉港涉疆法案和裴洛西竄台等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。」

今年中國兩會為換屆年，這是汪洋任內最後一次發表工作報告，全國政協主席將由中共政治局常委王滬寧接任。一般預期，王滬寧將加強建構統戰理論，以及對台統戰的工作與論述。

全國政協14屆一次會議今日下午3時在人民大會堂開幕，預計11日下午閉幕，會期7天半。（編輯：楊昇儒）1120304

#汪洋
#中國全國政協
#王滬寧
汪洋
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