政協報告對台著墨不多 陸學者：政策無大幅變化
2023/3/4 18:27
（中央社記者吳柏緯北京4日電）中國全國政協主席汪洋今天發表工作報告，台灣事務僅提及兩段。學者包承柯分析，去年中共20大到宋濤接任國台辦主任後發言，已確立對台基本方針，汪洋未多加著墨透露政策沒有大幅變化。
中國全國政協第14屆全國委員會第一次會議4日下午登場，汪洋發表任內最後一次工作報告，總結過去5年的成果與體會。然而針對外界關注的台灣事務，報告中僅提及兩段，並未多加著墨。
大陸涉台學者包承柯接受中央社採訪指出，去年中共20大對台政策做了非常全面地闡述，接著宋濤接任國台辦主任後，對台灣的新年寄語，這些都表明了對台工作的基本方針已經大致決定。
他說，汪洋在工作報告中未多加著墨，透露政策沒有大幅度變化，「不是對台政策不重要，而是對台政策已經非常明確」。
包承柯並指出，在前一天舉行的政協記者會中，發言人仍有強調政協將全面貫徹中共20大精神，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉等相關立場，顯示這些政策指標都沒有發生改變。
他也提到，這是汪洋最後一次以政協主席身分發布工作報告，之後要接任此一職務的領導人，可能在會議期間以其他的途徑發表一些談話，也可藉此觀察對台政策基本方向。
今年中國兩會為換屆年，全國政協主席預計將由中共政治局常委王滬寧接任。一般預期，王滬寧將加強建構統戰理論，以及對台統戰的工作與論述。（編輯：楊昇儒）1120304
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