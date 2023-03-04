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中國人大公布會議日程 10日選舉國家主席

2023/3/4 21:33（3/4 22:12 更新）
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中國全國人大會議記者會，4日在北京人民大會堂的新聞發布廳舉行。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月4日
中國全國人大會議記者會，4日在北京人民大會堂的新聞發布廳舉行。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月4日
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（中央社記者呂佳蓉北京4日電）中國全國人大今晚公布第一次會議日程，在8天半的會期，重頭戲是中國國務院總理李克強5日發表任內最後一次政府工作報告，10日將選舉中國國家主席，11日決定國務院總理。

根據中國人大網，第14屆全國人民代表大會第一次會議日程4日晚間公布，由會議主席團第一次會議決定。

新一屆全國人大首次會議的重頭戲，首先是5日開幕舉行代表大會第一次全體會議，聽取李克強發表其任內最後一次政府工作報告。

據公布，10日代表大會第三次全體會議上，將表決「關於國務院機構改革方案的決定草案」；選舉中國主席、副主席；全國人大委員長、副委員長、秘書長；選舉中國中央軍事委員會主席等。

習近平可望在10日連任國家主席，加上中共總書記、中央軍委主席的職銜，完成「三位一體」的最高權位。另據港媒報導，中國國家副主席預料由韓正接任。

全國人大委員長確定將由政治局常委排名第三的趙樂際接任，他今天被推選為主席團常務主席。

據公布，全國人大第四次全體會議11日將決定國務院總理人選。一般預期，常委排名第二的李強將接任國務院總理。同一天還將選舉國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、第十四屆全國人大常委會委員等。

全國人大第五次會議12日將決定國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選。

全國人大13日舉行閉幕的第六次會議，表決關於政府工作報告的決議等草案。另外，新選上的中國國家主席與人大常委會委員長會將發表講話。

全國人大13日閉幕後，隨即將召開總理記者會作為兩會的壓軸大戲。今年將是李強走馬上任後，第一次以總理身分會見中外記者。（編輯：楊昇儒）1120304

#全國人大常委會
#中國國務院
#李強
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