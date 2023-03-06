中國發改委：GDP目標符合當前經濟 更重發展質量

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（中央社台北6日電）中國今年經濟成長目標訂為5%左右，官員表示，這個經濟增長目標符合當前經濟走勢，有助引導更注重發展的質量和效益；接下來將重點落實各項部署，並穩妥處置化解房地產、金融等領域風險。

第14屆中國全國人大一次會議昨天開幕，中國務院總理李克強在會中宣讀政府工作報告，提出今年的GDP目標為5%左右。

5%左右的經濟成長目標為20多年的最低紀錄，許多分析指這顯示在取消歷時3年的COVID-19嚴格防疫措施後，中國面臨著國內和全球經濟的雙重挑戰。

據中新社，中國國家發改委副主任趙辰昕今天上午在國務院新聞辦公室舉行的記者會則表示，5%左右的經濟成長年度預期目標可從3方面來認識把握。

他說，首先，中國仍是發展中國家，發展是第一要務，實現中共20大確定的目標任務，需要在提高發展質量效益基礎上長期保持合理經濟增長，而統籌推進擴大就業、改善民生、防範化解風險等工作，需要保持一定的經濟增速。

其次，5%左右的預期目標符合經濟運行走勢，符合經濟發展規律，也有利於引導各方面更加注重提高經濟發展質量和效益，加快構建新發展格局，推動高質量發展。

第三，中國各地區發展信心和勁頭很足，各地人代會都確定了今年本地區經濟增長預期目標。據國家發改委統計分析，31個省區市中有27個省份預期目標高於全國，其中23個省份為5.5%或以上。各地的發展信心、採取的務實舉措，為全國目標實現創造了條件、打下了基礎。

談及當前經濟走勢，趙辰昕表示，隨著疫情防控政策措施優化調整、各項政策落地見效，中國人流物流加快恢復，經濟運行穩步改善。

從消費看，他說，「今年春節以來中國消費市場呈現良好態勢，旅遊出行、餐飲零售等服務消費大幅回暖」，為第一季乃至全年消費創造了良好開局。

此外，從投資看，近一段時期，各地重大項目密集開工，政策性開發性金融工具、製造業中長期貸款、重點領域設備更新改造等政策，有效推動「資金、要素跟著項目走」，為經濟回升向好提供了有力支撐。

趙辰昕強調，這些都充分說明，中國經濟韌性強、潛力足，經濟持續健康發展的良好態勢沒有改變，經濟長期向好的基本面沒有改變。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120306