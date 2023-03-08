中國科學技術部改組 分析：整隊再打美中科技戰

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（中央社記者李雅雯台北8日電）中國「國務院機構改革方案」內容釋出。分析指出，科學技術部重組後將留存監督功能，專案評審和管理權責被劃分出去，目的是增加效率、避免腐敗，這個變革與美中科技對抗有關。

國務院機構改革方案昨天公布，「重新組建加強科學技術部」列為第1項。

方案說明提到，重組後的科學技術部不再參與科研專案評審和管理，主要負責指導、監督科研管理專業機構的運行管理，加強對科研專案實施情況的督促檢查和科研成果的評估問效。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員梁書瑗8日接受中央社採訪表示，科學技術部重組將監督功能獨立了出來，不再同時主掌評審和管理，這解決了「校長兼撞鐘」、「球員兼裁判」等問題；在強化黨統一領導原則下，科學技術部將是黨的中央科技委員會辦事機構。

梁書瑗指出，科學技術部現有涵蓋業務面向廣，兼具監督、評審、管理、資源分配等職責，有分配資源權限又同時有監督管理責任，這樣的運作方式容易出現效率低落、弊病叢生等問題。例如，中國舉國體制投入半導體產業卻效果不彰。

她說，顯然中國發現這套運作模式出了問題，於是做了組織調整，重新梳理科技治理機制，將評審、管理等職責劃分出來，發揮應有功能把龐大資源正確地投入在對的地方；引進國外智力工作職責也劃給了人力資源和社會保障部，在人才選用上將更有效率。

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梁書瑗提到，這些改組與「美中科技對抗大局」有很大關係。中國領導人習近平多次說過，「強化國家戰略科技力量」、「集中力量辦大事」、「加快科技自立自強步伐」等，可以觀察到中國在高科技領域經常受制於外國的焦慮感。

她說，中國透過組織重組去試圖解決一些應由市場運作才得以解決的問題。威權國家往往認為，科技領域關鍵技術的突破可以透過動員國家力量去達成，儘管最好解方仍應為市場競爭。（編輯：邱國強）1120308