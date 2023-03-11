中國房企債務重組談判停滯 拖累房地產行業復甦

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（中央社台北11日電）美媒報導，中國開發商就300多億美元違約債務與境外債券投資者進行的談判進展寥寥，在中國房地產業試圖重振之際，為該行業平添不確定性。

華爾街日報中文網10日報導，中國房地產行業去年急劇放緩之際，數十家中國開發商發生美元債券違約，就此與境外基金管理機構展開漫長且艱難的談判。

其中，中國恆大集團已兩度錯過提交境外債務重組計畫的截止期限。2021年12月發生違約時，恆大有超過200億美元未償國際債券。恆大和其他陷入困境中國開發商的國際債權人已耐心漸失。

發生債券違約的許多房地產開發商目前仍在中國經營，意味著它們將這些債務談判視為重振旗鼓、擺脫行業低迷態勢的長期規劃一部分。但這些談判很多都進展緩慢，為該行業增加了不確定性。

中國官方掀起的房地產整頓行動導致去年新屋銷售大幅下滑之後，該行業正試圖從這場整頓風暴的影響中復甦。房地產行業曾是中國經濟關鍵驅動力之一，但最近已成為拖累經濟的重要原因。

標普全球評級（S&P Global Ratings）的分析說，陷入困境的開發商與債權人僵持的時間越長，購屋者對於自該開發商手中買房就越沒信心。

標普全球評級並指出，中國房企去年有超過300億美元的國際債券未能及時償付。

重組工作進展緩慢讓國際投資者付出代價，包括一些不良債務基金，這些基金自2021年下半年以來購買了花樣年控股集團、中國恆大和佳兆業集團控股等公司的美元債券。

據財經數據供應商慧甚（FactSet），去年秋季上述公司的違約美元債券價格跌至不到面值的10%。儘管已脫離低點，但當前價格仍反映出復甦預期微弱。

標普全球評級最近舉辦的一次會議中，逾78%的與會者認為，大多數中國房企至少需要兩年才能完成與投資者的談判；約80%人士則認為，投資者能拿回的金額僅相當於面值的30%或更少。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1120311