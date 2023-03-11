美國矽谷銀行關閉 上海浦發矽谷銀行稱穩健經營

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（中央社台北11日電）美國矽谷銀行陷入危機遭美國官方關閉，而中美合資的浦發矽谷銀行今天緊急公告稱，該行有獨立經營的資產負債表，並按照中國法律法規穩健經營。矽谷銀行持有浦發矽谷銀行50%股份。

美國矽谷銀行（SVB）揭露鉅額虧損導致銀行股週四重挫後，美國聯邦監管機構宣布矽谷銀行關閉，並將其存款轉至另一間存款保險銀行，引爆自金融海嘯後最大的銀行業危機隱憂。

受此事件影響，位於上海的浦發矽谷銀行11日發布公告稱，浦發矽谷銀行擁有規範的公司治理架構，有獨立經營的資產負債表。

浦發矽谷銀行並稱，作為中國首家科技銀行，致力於服務中國科創企業，始終按照中國法律法規規範穩健經營。

陸媒上觀新聞報導，浦發矽谷銀行成立於2012年8月，是一家在中國境內註冊的法人銀行。據其官網介紹，浦發矽谷銀行由浦發銀行與美國矽谷銀行合資建立，是中國首家擁有獨立法人地位、致力於服務科技創新型企業的銀行，也是第一家中美合資銀行。

據「天眼查」顯示，浦發銀行與矽谷銀行對浦發矽谷銀行的持股均為50%。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120311