更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽江坤宇鄭宗哲助攻 台灣7比2擴大領先荷蘭
首頁 / 兩岸

美國矽谷銀行關閉 上海浦發矽谷銀行稱穩健經營

2023/3/11 16:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）美國矽谷銀行陷入危機遭美國官方關閉，而中美合資的浦發矽谷銀行今天緊急公告稱，該行有獨立經營的資產負債表，並按照中國法律法規穩健經營。矽谷銀行持有浦發矽谷銀行50%股份。

美國矽谷銀行（SVB）揭露鉅額虧損導致銀行股週四重挫後，美國聯邦監管機構宣布矽谷銀行關閉，並將其存款轉至另一間存款保險銀行，引爆自金融海嘯後最大的銀行業危機隱憂。

受此事件影響，位於上海的浦發矽谷銀行11日發布公告稱，浦發矽谷銀行擁有規範的公司治理架構，有獨立經營的資產負債表。

浦發矽谷銀行並稱，作為中國首家科技銀行，致力於服務中國科創企業，始終按照中國法律法規規範穩健經營。

陸媒上觀新聞報導，浦發矽谷銀行成立於2012年8月，是一家在中國境內註冊的法人銀行。據其官網介紹，浦發矽谷銀行由浦發銀行與美國矽谷銀行合資建立，是中國首家擁有獨立法人地位、致力於服務科技創新型企業的銀行，也是第一家中美合資銀行。

據「天眼查」顯示，浦發銀行與矽谷銀行對浦發矽谷銀行的持股均為50%。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120311

#矽谷銀行
#浦發矽谷銀行
#中美合資
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族