中國私立學校經營難 學生得捐款給老師發薪水

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（中央社台北17日電）位於河北省衡水市的私立學校桃城中學因經營陷入困境，校方以慈善名義通令每個學生捐款人民幣（下同）2萬元（約新台幣8萬8700元），如此才能付薪水給老師，以維持學校的運作。

綜合中國時代財經等媒體16日報導，桃城中學的學生家長羅旭（化名）反映，學校要求家長們透過慈善機構「中華慈善總會」向學校捐款，初三學生捐2萬元，初二學生捐1萬元，還得向校方出示捐款憑據。

羅旭表示，學校說這是為了給老師發工資，以維持學校的日常，因群情激憤，半小時後，各班班導緊急通知捐款喊卡，可是先前校方確實曾告知，若是不捐款，學校要取消晚自習，並且每週放假。

由於桃城中學標榜寄宿管理，許多學生來自外地，若是每兩三週放假改成週週放，勢必徒增學生通勤和家長照料的負擔，若選擇在學校附近租房或住旅館雖可省卻通勤的勞頓，卻又是一筆額外的花費而吃不消。

更有家長透露，校方聲稱，若是從企業帳戶捐款還可抵稅，拿到慈善機構核發的捐款證書，有助於學生日後升學考試、考研究所和考公務員。

中華慈善總會坦承，桃城中學提供給家長的捐款帳號確實是他們的，但否認與校方合作向學生募款，並說雖然正常捐款可拿到總會開立的收據，但僅止於表達謝意，絕無有助於考試加分。

時代財經的記者致電校方，接聽電話的不具名員工表示，老師們的工資發不出來，因學費從3萬2000元降到4020元，一個班50個學生，合計20萬，這個錢還不夠老師一年的薪給。

記者追問目前學校是否陷入困難，對方答覆：「困難肯定是困難，您要是老闆，您自己也能感覺出來，一天的開銷水電費都上萬了吧。」

據微博公眾號「趣筆談教育」2月11日的報導，自今年1月起，桃城中學的學費從每學期1萬6000元突然驟降至2010元，也就是說全年學費從3萬2000元砍至4020元。

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原來桃城中學辦學風評不佳，雖然高收費但伙食差又收費多，尤其校董胞姊承包所有餐飲，價格比其他私立學校貴3成卻難以下嚥早被詬病，於是被有關單位盯上，展開限制資本染指教育的管制，甚至還被下令停招。

除了校方辦學作風受質疑而自毀招牌，又因中國近來義務教育也掀起「國進民退」風潮，以致中國私立學校的經營越來越困難，官方甚至要求民辦義務教育學校在校生規模占比，從現行約10%壓縮至5%內。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120317