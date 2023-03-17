中國經濟衰退債務增加 今年前2月稅收減支出增

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（中央社台北17日電）中國財政部今天發布1至2月財政收支情況，顯示經濟衰退。消費稅、土地和房地產稅、關稅、印花稅等收入出現明顯下降，但公共支出卻年增7%，其中債務付息支出增長27%最多；全國政府性基金收入大減24%。

中國財政部官網17日下午發布顯示，今年1至2月，全國一般公共預算收入人民幣4兆5642億元（約新台幣20.27兆元，下同），比去年同期下降1.2%；全國稅收收入3兆9412億元，年減3.4%。

經濟重要指標當中，國內消費稅收3568億元，年減18.4%；進口貨物增值稅、消費稅2933億元，年降21.6%；關稅401億元，年減27%；車輛購置稅397億元，年降32.8%；印花稅781億元，年降31.3%，其中，證券交易印花稅282億元，比去年同期大減61.7%。

土地和房地產相關稅收中，契稅875億元，年減4%；土地增值稅1051億元，比去年同期大減22.4%；房產稅558億元，年降2.9%；城鎮土地使用稅296億元，年降7.4%；只有耕地占用稅171億元，年增3.3%。

據發布，1至2月累計，中國一般公共預算支出4兆898億元，比去年同期增長7%。在主要支出科目當中，債務付息增加最多，支出1247億元，年增27.3%；其次是衛生健康支出3942億元，年增23.2%，應與COVID-19疫情有關。

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數據顯示，中國政府性基金預算收支情況也不佳。1至2月累計，全國政府性基金預算收入6965億元，比去年同期下降24%。其中，中央收入642億元，年增6.2%；地方本級收入6323億元，年減26.1%，主因是國有土地使用權出讓收入5627億元，年減29%。

1至2月累計，全國政府性基金預算支出1兆2493億元，比去年同期下降11%。其中，中央本級支出171億元，年增19.5%；地方支出1兆2322億元，年減11.3%，主因也是國有土地使用權出讓收入相關支出7848億元，年降15.7%。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120317