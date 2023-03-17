更多編輯台推薦新聞：
影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子
生活

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全家路易莎植物纖維餐具驗出甲醛 商品下架接受退款
首頁 / 兩岸

中國經濟衰退債務增加 今年前2月稅收減支出增

2023/3/17 18:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國財政部今天發布1至2月財政收支情況，顯示經濟衰退。消費稅、土地和房地產稅、關稅、印花稅等收入出現明顯下降，但公共支出卻年增7%，其中債務付息支出增長27%最多；全國政府性基金收入大減24%。

中國財政部官網17日下午發布顯示，今年1至2月，全國一般公共預算收入人民幣4兆5642億元（約新台幣20.27兆元，下同），比去年同期下降1.2%；全國稅收收入3兆9412億元，年減3.4%。

經濟重要指標當中，國內消費稅收3568億元，年減18.4%；進口貨物增值稅、消費稅2933億元，年降21.6%；關稅401億元，年減27%；車輛購置稅397億元，年降32.8%；印花稅781億元，年降31.3%，其中，證券交易印花稅282億元，比去年同期大減61.7%。

土地和房地產相關稅收中，契稅875億元，年減4%；土地增值稅1051億元，比去年同期大減22.4%；房產稅558億元，年降2.9%；城鎮土地使用稅296億元，年降7.4%；只有耕地占用稅171億元，年增3.3%。

據發布，1至2月累計，中國一般公共預算支出4兆898億元，比去年同期增長7%。在主要支出科目當中，債務付息增加最多，支出1247億元，年增27.3%；其次是衛生健康支出3942億元，年增23.2%，應與COVID-19疫情有關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

數據顯示，中國政府性基金預算收支情況也不佳。1至2月累計，全國政府性基金預算收入6965億元，比去年同期下降24%。其中，中央收入642億元，年增6.2%；地方本級收入6323億元，年減26.1%，主因是國有土地使用權出讓收入5627億元，年減29%。

1至2月累計，全國政府性基金預算支出1兆2493億元，比去年同期下降11%。其中，中央本級支出171億元，年增19.5%；地方支出1兆2322億元，年減11.3%，主因也是國有土地使用權出讓收入相關支出7848億元，年降15.7%。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120317

#中國
#中國財政部
#中國經濟
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族