中國央行降準1碼刺激經濟 後續降息可能性小

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）中國央行宣布將於27日降準1碼，外界解讀藉此刺激經濟、支持基建，並降低銀行承受的流動性風險。然而在貨幣政策不具更加寬鬆條件的情形下，市場普遍認為進一步降息可能性不高。

中國人民銀行（中國央行）17日宣布，為推動經濟實現質的有效提升和量的合理成長、提高服務實體經濟水準，保持銀行體系流動性合理充裕，決定於3月27日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點（1碼）。

中國人大、政協兩會甫落幕，隨即做出降準決定，券商與投行等機構普遍認為是為了確保金融流動性充裕並支持剛剛起步的經濟復甦。

香港經濟日報引述法國外貿銀行（Natixis SA）亞太區資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）表示，降準反映「兩會」後，中國政府釋放更多流動性支援財政政策，特別是銀行是地方政府專項債的主要買家，而地方政府專項債大多與基建投資有關。

然而他也提到，有鑑於中國政府重視金融風險，因此進一步減息的可能性較低。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）也認為今年上半年中國不會再進一步降息，「除非全球市場狀況變得極端」。

她認為，現階段的降準策略有助於降低市場利率，降低債券發行利息成本，可能有利房地產開發商和地方政府金融工具的融資需求；此外，也能緩衝全球市場動盪帶來的任何潛在負面影響，「如果外國投資者需要現金，中國突然出現資本外流，降準至少可以立即提供部分緩衝。」

投資銀行中國國際金融（中金）最新發布的報告中形容此次降準「略顯意外」，卻也符合兩會的政策定調，推動經濟修復的提質增效，並且打消市場的緊縮預期。然而1碼屬於「較克制的降幅」，透露出貨幣政策可能不會在當前基礎上更加寬鬆。（編輯：陳沛冰）1120319