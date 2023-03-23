三孩免費讀高中 中國鼓勵生育措施專家有意見

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（中央社台北23日電）中國各地持續為鼓勵生育出招，山東省濰坊市近日公布，「依法生育」的三孩未來可免費就讀公立高中。不過，網友認為政策太久才兌現吸引力不足，專家也說應避免任何加深教育不公平的措施。

中國在2022年底出現近61年來首次人口負成長後，多地政府陸續推出各種補貼措施以鼓勵生育。

據濰坊發布微信公眾號消息，濰坊市政府21日召開優化生育政策促進人口長期均衡發展新聞發布會，在保障婦幼健康、發展普惠托育、增加產假、購房補貼、降低教育成本等方面著力激勵三孩生育。

其中，在降低教育成本方面，濰坊提出對2021年5月31日後依法生育的三孩就讀公辦普通高中期間免除學費。中共中央政治局會議在2021年5月31日公布一對夫妻放寬可生育子女數為3個。

時代財經報導，西南財經大學教授、中國人口學會副會長楊成鋼說，這樣的政策導向非常積極，但其人口學效果可以預見比較有限，主要還是在於給人們提供遠期教育成本下降的預期。

降低教育成本是中國激勵生育的政策重點之一。去年8月，國家衛健委等17部門聯合發布「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見」，就要求完善和落實財政、稅收、保險、教育、住房、就業等三孩生育支持措施。中共20大報告也提出「建立生育支持政策體系，降低生育、養育、教育成本」。

濰坊市這項「三孩免費讀高中」的政策由於有出生時間的限制，且私立中學、職業中學不再免費範圍內，有網友認為三孩讀高中都是十幾年後的事了，眼光未免也太長遠了。

不過在這條政策下方，當地還公布了關於價格較低的普惠性幼兒園、公辦幼兒園的擴張和發展政策，同時對民辦幼兒園予以普惠支持。

除了濰坊，浙江杭州市20日通告，有二孩或三孩的家庭，可以多得到申領小客車車牌的額度。

山西澤州不久前還公布，為了鼓勵生育，二孩、三孩進入中學考試時將加10分，這項政策引來網友批評：對一孩家庭很不公平。

南華早報（SCMP）今天報導引述21世紀教育研究院院長熊丙奇說，像濰坊和澤州這樣的政策只會增加教育焦慮，而教育焦慮正是民眾降低生育意願的重要原因；任何差異化對待孩童的政策都會讓事情更糟。

他說，重點是很多夫妻連一個小孩都不願意生，如果要減緩他們對教育的顧慮，關鍵是要增進教育公平。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1120323