中央宣示精簡人力 中國多地揮刀清理編外人員

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（中央社台北25日電）中共中央本月宣示按5%比例精簡中央國家機關人力後，哈爾濱等多地開始著手清理編制外人員。專家分析，疫情3年，地方財政壓力大，清理編外人員可減輕財政負擔，接下來可能出現一股失業潮。

中國全國人大會議3月10日通過的「國務院機構改革方案」提到，中央國家機關人員編制將按5%的比例精減。官媒中國青年報近期發表題為「精兵簡政 不養閒人」的評論稱，「該減的要堅決減下來，該加強的也要加強」。

綜合中國新聞周刊、網易及搜狐等陸媒報導，近日哈爾濱提出清理編外人員方案，引爆相關話題熱度；事實上據不完全統計，除了哈爾濱外，浙江衢州市、安徽桐城市、邵陽市大祥區等地也發布了類似的通知。

哈爾濱20日發布清理編外人員的工作方案，明確規定市級機關事業單位現有編制人員能夠保證正常工作的不允許使用編外人員，對於市直屬機關單位的編外人員精簡必須在5年內完成。

中國人民大學經濟學院教授、國家發展與戰略研究院研究員聶輝華表示，從哈爾濱開始清理編外人員釋放出來的訊號，其他地方政府可能也會跟進縮編。

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聶輝華說，中央已經決定精簡編制，因此地方政府會有所動作，而在清理編外人員後，還可能進一步精減編內人員；其次是地方財政吃緊，疫情3年經濟下滑，財政支出加大，清理編外人員，可減輕財政負擔，提高治理效能。

北京大學政府管理學院教授、中國人力資源研究會測評專業委員會常務理事白智立也表示，當前多地會推進編外人員清理工作，主因有三：一是地方政府因疫情等因素，財政壓力加大，清理編外人員可節約行政資源；二是執行精兵簡政、減員增效；三是需要對編外人員進行規範管理。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120325