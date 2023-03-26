恆大重組境外債務拚重生 能否落實保交樓是重點

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）中國恆大日前發布境外債務重組方案，並和境外債權人達成協議，預計以舊債換新債券或股權方式處理債務。但其境內債務違約與訴訟仍未解決，能否落實「保交樓」也令市場擔憂。

中國恆大集團22日深夜發布公告，宣布與境外債權人達成協議，簽署了簽署重組方案的主要條款。內容主要包含發行新的債券置換原債券、債務置換為恆大物業與恆大新能源汽車等子公司的股權。

中國新聞週刊報導指出，這份針對境外債務的重組方案，看似可望一定程度上解決目前恆大的境外債務問題。然而，恆大的境內債權人卻遲遲等不到一個說法，因此不少人已經採取法律行動。

此外，市場認為恆大如果不能落實「保交樓」，一切重組方案最終都有可能化為泡影。

報導引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，這次恆大的債務重組方案是針對境外債務，由於境外債務以企業自身信用為擔保融資，而非抵押物擔保，因此當企業面臨資不抵債而非流動性風險時，這部分債權人可選擇的處理模式並不多。

相比於境外債務，恆大境內債務的重組更為艱難。根據公告，恆大希望可藉由完成研擬境外債務重組為恢復營運提供必要條件，進而和境內債權人達成和解協議，恢復有序營運並逐步產生償債現金流。

報導指出，在這樣的情勢之下，如果不能達成「有序營運、產生償債現金流」的目標，債務展延力求以時間換取空間就沒有意義。

中指研究院企業研究總監劉水指出，雖然恆大在今年前兩個月的銷售額出現積極態勢，達到約人民幣65.7億元（約新台幣292億元），然而「保交樓」仍然是核心任務，而建案債務違約及訴訟風險將是較大障礙。

報導指出，目前部分境內債權人已經對恆大採取法律行動。截至3月22日，金額超過1億元以上未決的訴訟案件數量至少有789件，總金額達到約3313億元，未決的仲裁案件數量超過43件，總金額達到約322億元。

根據恆大日前發布的公告，未來3年公司的核心任務是「保交樓」，將努力保持復工復產維持有序運營，預計需要額外2500億元至3000億元融資。（編輯：邱國強）1120326