鄭永年：技術紅利快沒 中國須跨越中等技術陷阱

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（中央社台北27日電）中國學者鄭永年說，中國還處於中等技術水平，發展關鍵就是要跨越「中等技術陷阱」；他還指出中國制度性開放還不夠，兩個省之間的商務談判甚至比兩個國家的談判都困難，有許多行政阻隔。

綜合經濟觀察網與中國經濟時報報導，香港中文大學（深圳）教授鄭永年昨天在中國發展高層論壇2023年年會的分組會上表示，「無論是跨越中等收入陷阱，還是實現高質量發展，關鍵是如何跨越中等技術陷阱」。

甚麼是中等技術陷阱？鄭永年說，發展中國家憑借低成本優勢承接已開發國家成熟產業的產能轉移，一旦成熟技術轉移的紅利被收割完畢，而發展中國家本土企業又不能技術趕超，其經濟成長就會進入長期相對停滯的狀態。

他認為，高品質的發展不應該是追求單純的GDP成長，因為無效投資帶來的GDP成長不見得可以帶來國民財富。從歐美國家的發展經驗來看，科技還是第一生產力。

他說，從價值鏈、供應鏈、產業鏈的角度看，中國還處於中等技術水平。在當前複雜的國際環境背景下，中國自主技術發展變得非常重要。

鄭永年認為，跨越中等技術陷阱有3個條件。第一，必須具有一大批能夠從事基礎科研的大學和機構。第二，必須具有一大批能夠把基礎科研轉化為發展應用技術的企業和機構。第三，必須具有支撐基礎科研和應用技術轉化的金融支持。

為促進科技發展，鄭永年認為，在打造市場化、法治化、國際化營商環境之外，還要穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，這有助於推動內循環的進一步發展。

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鄭永年舉例說明這方面中國的不足。他有一次跟浙江省商務代表團去西北某省訪問，過程中發現兩個省之間的談判甚至比兩個國家的談判都困難，談判面臨多重行政阻隔。

他還說，目前，京津冀、長三角地區的統籌發展做得不錯。但粵港澳大灣區內，同一個省一些城市的統籌發展還比較欠缺。在打造市場化、法治化、國際化營商環境和擴大制度性開放等層面，需要更多落實到基層層面。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1120327