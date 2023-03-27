中國證實3月間拘捕日本公民 控其涉間諜活動

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（中央社台北27日電）中國外交部發言人毛寧今天證實，中方有關部門3月間對1名「涉嫌從事間諜活動」的日本公民採取刑事強制措施。她還說，近年來日本公民「類似案件屢有發生」，日方應加強對本國公民的教育。

中國外交部今天舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有日本媒體要求證實1名日本男子上週在北京被捕，並說明被捕原因和相關情況。

毛寧回答，中方「有關部門」3月依法對1名日本公民採取了刑事強制措施，進行審查。這名日本公民「涉嫌從事間諜活動」，違反中國「刑法」、「反間諜法」。中方已按照「維也納領事關係公約」和「中日領事協定」的相關規定，通報日本駐中國使館。

她聲稱，中國是「法治國家」，所有在華、來華的外籍人員必須遵守中國法律，違法犯罪者必被依法追究。

毛寧又說，近年來日本公民類似案件屢有發生，日方應當「加強對本國公民的教育和提醒」。

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日本媒體日前報導，一名50多歲日本男性3月間因被控違反中國法律在北京市被捕。事後得知，這名男子的身分是日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）在中國分公司的幹部。日前在結束外派準備返回日本前被捕。

日本放送協會（NHK）報導提到，中國2014年實施反間諜法後，2015年起不斷傳出有日本人涉及間諜行為等遭中國當局逮捕，包括這次在內至少已有17人被捕。（編輯：邱國強）1120327