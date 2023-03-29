一帶一路使多國墜債務陷阱 北京跳腳稱潑髒水

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（中央社台北29日電）據國際間金融機構等發布的報告，由中共領導人習近平背書，迄今將屆滿10年的「一帶一路倡議」，使諸多參與其中的國家墜入債務陷阱，北京當局表示，這分明是潑髒水，中國政府絕不接受。

中國媒體北京日報報導，中國外交部28日召開例行記者會，由發言人毛寧主持。

會中記者提問，近日發布的研究顯示，中國在2008年至2021年斥資2400億美元（約新台幣7兆2900億元）援助22個開發中國家，但近年來隨著中國援助的金額攀升，多國難以償還用於一帶一路倡議的基建項目貸款。

毛寧答覆時不否認：「受諸多外部因素的影響，近來發展中國家的債務風險顯著上升。」卻稱所謂的債務陷阱說法是炒作的：「一些人藉機炒作所謂中國的『債務陷阱』，貸款不透明，向中國潑髒水，我們絕不接受。」

她還細數中國在全球各地力推一帶一路的成就，並說：「中國始終基於公開透明的原則，同發展中國家開展投融資合作。」中方從來沒有強迫任何一方借款，從未向任何國家逼債，不會在貸款協議中附加任何政治條件。

她說，迄今沒有任何合作夥伴認可所謂一帶一路造成債務陷阱的說詞，中國盡己所能幫助開發中國家緩解債務，像是習近平宣布，從國際貨幣基金（IMF）增發給中國的特別提款權中，撥100億美元轉借非洲國家。

不過據香港「南華早報」（SCMP）15日報導，美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）負責的中非研究計畫（China-Africa Research Initiative）披露，不少非洲國家因一帶一路債台高築以致壞帳打不掉。

據20國集團（G20）因疫情而實施的「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative, DSSI），單單中國兩個債權人也就是「中國進出口銀行」與「中國國家國際發展合作署」即減免23國（其中16國是非洲國家）的債務，總額逾13億美元。

約翰霍普金斯高等國際研究學院統計，中國減免辛巴威的額度達1億1000萬美元，馬爾地夫2500萬美元，塔吉克4000萬美元，以及肯亞3億7800萬美元，至2021年底，斯里蘭卡外債達376億美元，中國持份占19.6%。

報導說，儘管北京方面矢口否認，但類似上述不勝枚舉的案例，導致一帶一路遭批是「債務陷阱外交」，也就是使多國落入償貸或償債難的陷阱裡。

此外，南早報導另指出，過去10年間，中國當局全球大撒幣推一帶一路，如今北京改弦易轍要推「小而美」不再提布局全球的大興土木。

香港大學政治與公共行政學系國際關係助理教授郝思誠（Austin Strange）即指出，轉向小而美的主因就是基於風險管理的考量。

他表示，大興土木向來是一帶一路的特色，然而有鑑於這些方案的規模龐大與複雜性，導致重大經濟、社會與政治的不穩定又招致負評，規模縮減的方案風險也就沒那麼高。

協力管理諮詢有限公司（Dezan Shira & Associates）國際諮詢經理甘伯斯（Guilherme Campos）說，想必習近平在設想修正一帶一路，否則這項倡議將聲名狼藉，同時不利中國的形象。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120329