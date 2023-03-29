陸委會：兩岸海運客運直航恢復 需要綜合評估

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（中央社記者李雅雯台北29日電）陸委會今天表示，政府政策為COVID-19疫後逐步恢復兩岸人民健康有序交流，恢復兩岸海運客運直航，相關機關會依整體新情勢綜合評估、規劃。

陸委會29日透過書面表示，政府政策是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後逐步恢復兩岸人民健康有序交流，相關機關持續就疫情、兩岸往來及人民權益等綜合評估，循序漸進開放兩岸交通往來。

陸委會說明，有關空運客運航點，已經公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，先行恢復10個定期航班航點及13個包機航點，各航空公司逐步落實執行中；恢復兩岸海運客運直航一事，相關機關會依整體新情勢綜合評估、規劃。

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中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日在記者會上表示，大陸到台灣包括廈門–台中、廈門–基隆、平潭–台北、平潭–台中和浙江大麥嶼–基隆共5條海上客運航線，2020年2月至今兩岸海上客運受疫情影響仍暫停運營。

朱鳳蓮說，「廣大台灣同胞熱切期盼恢復兩岸海上客運直航，我們高度重視並已全面做好相關準備。兩岸間恢復正常海上客運航線，大陸方面已不存在任何障礙，希望民進黨當局傾聽民眾呼聲，予以積極回應」。（編輯：邱國強）1120329