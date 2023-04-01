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中國金融反腐刮強風 一個月三大行8人被查

2023/4/1 17:27
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（中央社台北1日電）中國金融反腐風暴今年刮強風，3月以來，三大國有銀行已有8名高管被查；其中，20大之後首個落馬的中央金融企業一把手，是中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸。

陸媒中國新聞網1日報導，2023年，金融反腐風暴越刮越猛。據不完全統計，3月份國有大行已有8人被查落馬，其中最受矚目的是劉連舸。

據中央紀委國家監委網站3月31日通報，中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

3月19日，中國銀行公告稱，劉連舸因「工作調整」，辭去董事長、執行董事等職務，當時引發社會高度關注，躍為熱搜話題。

劉連舸在中國人民銀行工作近20年，在中國進出口銀行工作近11年。2018年調任中國銀行，當年8月任行長，10月起任副董事長，當時成為四大行當中最年輕的「一把手」。此後不到一年，2019年7月，劉連舸升任中國銀行董事長。

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報導指出，近月來金融反腐呈持續高壓態勢，除劉連舸外，還包括中國銀行北京市分行前行長王建宏、中國農業銀行國際金融部巡視員劉燕忠、中國建設銀行深圳市分行資深專員趙芝然等人落馬，三大銀行共有8名幹部接受調查。

報導稱，中國銀保監會切實督促銀行保險機構深入推進全面從嚴治黨，堅決懲治金融風險背後的腐敗問題，對利用金融資源權力大搞違規關聯交易、利益輸送、侵吞金融資產等行為嚴懲不貸。毫無疑問，2023年金融反腐風暴會越刮越猛。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120401

#劉連舸
#中國銀行北京市分行
#中央紀委國家監委
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