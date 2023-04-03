馬英九喊話重慶書記：兩岸有責任讓交流持續下去

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（中央社記者呂佳蓉重慶3日電）前總統馬英九今天來到重慶，傍晚與重慶市委書記袁家軍會面。馬英九表示，這次到訪中國大陸，看到兩岸學生最坦誠、最真實的交流樣貌，兩岸都有責任讓這樣的交流持續下去。

馬英九今天傍晚在渝州賓館與袁家軍會面。袁家軍是去年中共20大新晉的中央政治局委員之一，也是馬英九一行人此次訪問中國大陸，首次會見的政治局委員。

馬英九在會面中提及，重慶的現代化，對於台商、台企來說會是前來發展的一大誘因，也是兩岸交流的重要根基。重慶的環境將會吸引大量台商、台企落腳，未來無論是在新能源、電子訊息產業等方面，重慶應該可以和台灣有更多深化合作的可能。

馬英九表示，兩岸因為政治紛擾與疫情因素，學生交流中斷已數年，兩岸人民敵意上升，讓他感到憂心。這次到訪中國大陸，帶著台灣的年輕朋友和大陸同學交流，希望能夠讓兩岸人民間的敵意逐漸減緩，兩岸之間才有真正的和平。

他說，從這幾天在武漢大學、湖南大學的效果來看，他認為是成功的，每一場交流結束後，看到兩岸的同學們就迫不及待地交換微信，欲罷不能。

他並向袁家軍喊話說，「袁書記，這就是兩岸年輕人之間，最坦誠、最真實的樣貌，兩岸都有責任，讓這樣的交流持續下去，甚至擴大到經貿、文化、社會、中小企業及青年等各面向深度交流合作」。

馬英九也提到，重慶對他意義重大，因為其父馬鶴凌與其母秦厚修是在重慶的中央政治學校認識，在對日抗戰期間完成教育，「父親還曾響應蔣介石委員長『十萬青年十萬軍』的號召從軍報國」。他們都經歷過流離失所、躲日機轟炸的戰爭歲月，經驗刻骨銘心。明天將去參觀重慶抗戰遺址博物館，踏尋兩岸共有的記憶。

袁家軍則表示，「馬先生」一行反覆強調堅持「九二共識」，反對台獨，堅持推動兩岸的交流合作、共同發展，這和「馬先生」長期一貫的在推動兩岸這種大開放、大合作、大交流、大發展的歷程是完全一致的。

馬英九今天上午到達重慶後，下午前往重慶市城市規劃展覽館、重慶中國三峽博物館，並且由中國大陸國台辦副主任潘賢掌陪同。（編輯：邱國強）1120403