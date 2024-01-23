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美國會禁軍方採購中企電池 業界稱影響尚難評估

2024/1/23 16:50
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（中央社台北23日電）美國國會已禁止美國國防部購買寧德時代、比亞迪等6家中國企業生產的電池，但並未針對商業採購設限，因此業界人士表示，這道禁令所造成的影響暫時還無法確定。

中國媒體每日經濟新聞今天報導，依美國國會去年底通過的最新國防授權法，國防部自2027年10月起禁向禁向寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能等6家中企採購電池。

報導指出，雖然上述公司對此不願回應，但業界人士指出：「目前內部暫未聽到有關該事項的討論，暫時不確定（該消息）造成的影響有多大。」

此外，因美方頒布的這道禁令並未波及商業採購，因此業界人士透露：「從細則看，對商用市場的限制不大，而且預留了一定的緩衝時間，短期內對國內企業的影響可能不大。」

一家儲能產業上市公司的相關人士則分析，若涉及商業市場，影響是有的，畢竟從需求來看，美國市場占比較高。

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報導說，中國化學與物理電源產業協會的數據顯示，去年1至11月，中國鋰離子電池累積出口金額為597億200萬美元（約新台幣1兆8733億元），美國仍是第一大出口市場，金額123億2600萬美元。

雖然美國國會的決議凸顯華府正試圖進一步讓美國國防部的供應鏈與中國脫鉤，但福特汽車（Ford）採用寧德時代授權的技術在密西根州生產電動車電池，電動車大廠特斯拉（Tesla）的部分電池也來自比亞迪。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130123

#比亞迪
#美國
#美國國防部
#美國國會
#國防授權法
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