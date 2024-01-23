王滬寧：2024年做好港澳台及民營經濟統戰工作

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（中央社記者邱國強北京23日電）中國全國政協主席王滬寧今天在出席全國統戰部長會議時說，今年要著力做好「港澳台海外統戰工作」，並著力做好「民營經濟統戰工作」，著力增強做黨外知識分子和新的社會階層人士工作本領。

新華社報導，中共今天在北京召開全國統戰部長會議，王滬寧在會中作上述表示。他並提到，聚焦推進「中國式現代化」凝心聚力，發揮好統一戰線「強大法寶作用」。

根據報導，王滬寧充分肯定過去一年統戰工作取得的成績，並指今年是中共建政75週年，是實現「十四五」規劃（第14個5年規劃，2021至2025年）目標任務的關鍵一年，要以高度責任感和使命感做好統戰工作。

王滬寧說，今年各統戰部門要著力堅持好、發展好、完善好「中國新型政黨制度」，著力抓實鑄牢「中華民族共同體」意識工作，著力推進「宗教中國化」工作，著力把新時代黨的「治疆方略」、「治藏方略」落實到位。

他提到，今年要著力增強做黨外知識分子和新的社會階層人士工作本領，著力圍繞促進「兩個健康」（「非公有制經濟健康發展」和「非公有制經濟人士健康成長」）做好民營經濟統戰工作，著力做好港澳台海外統戰工作和僑務工作。

王滬寧表示，要把加強黨的全面領導、特別是黨中央集中統一領導，貫徹到統戰工作各領域各方面各環節，「旗幟鮮明講政治」，壓實統戰工作主體責任，加強統戰幹部隊伍和黨外代表人士隊伍建設，提高抓落實的能力。

主持這項會議的中共中央統戰部部長石泰峰在作工作部署時說，統戰部門要更加有力破解「重點難點問題」，更加有效「防範化解風險隱患」，更加堅決推動落實統戰工作責任制，不斷發展壯大「新時代愛國統一戰線」，為以「中國式現代化」全面推進「中華民族偉大復興」貢獻統戰力量。（編輯：曹宇帆）1130123