2月9日起 中國新加坡可相互免簽入境30日

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（中央社記者邱國強北京25日電）中國和新加坡政府代表今天在北京簽署協定，自2月9日起，雙方國民持普通護照者可免簽入境對方國家，從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留期限不超過30日。

央視報導，雙方政府代表今天在北京簽署「中華人民共和國政府與新加坡共和國政府關於互免持普通護照人員簽證協定」，作出上述開放措施。

但協定提到，入境對方國家從事工作、新聞報導等須事先批准的活動，以及擬在對方國家停留超過30日者，須在入境對方國家前辦妥相應簽證。

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報導指出，目前中國已與157國締結了「涵蓋不同護照種類」的互免簽證協定；與44個國家達成簡化簽證手續協定或安排；與包括新加坡、馬爾地夫、哈薩克等22個國家實現全面互免簽證；此外還有60多個國家和地區給予中國公民免簽或落地簽便利。

中國外交部領事司長吳璽表示，近一段時間以來，中方推出一系列便利人員往來措施，充分彰顯了中國「推進高水平對外開放的決心」。中方歡迎世界各國朋友赴中方旅遊、經商、投資、學習。希望中外朋友「尊重當地國家的法律法規和雙邊協定，共同維護好中外人員往來秩序」。（編輯：陳鎧妤）1130125