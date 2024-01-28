中國房企巨頭綠地控股強迫員工買股 遭聯名舉報

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（中央社台北28日電）曾排名中國企業500強第55名的上海國企綠地控股集團有限公司（綠地集團）近日被員工聯名舉報強迫員工購買公司股票。消息傳出後引發關注。

綜合深圳新聞網、香港01等陸港媒體，一封「關於綠地集團強制集資侵害員工合法權益的舉報信」25日下午開始在中國社群媒體熱傳。24名綠地集團中原事業部的員工及前員工聯合實名舉報綠地集團強迫員工購買公司股票，涉嫌非法集資。

舉報人都在舉報信上簽名，留下身分證號碼和手機號碼，並按下指紋印。

據舉報信，綠地集團於2019年7月發出「關於實施『綠地集團幹部員工富有計劃』的通知」，強制要求所有管理幹部須在公司員工持股平台購買相應的股份。

文件要求在2019年底前，中高層幹部必須持股不少於100萬股，三級管理幹部須增持至不少於30萬股。增持股票的錢可以自己出，也可以向集團借款。

舉報信說，綠地集團曾為此召開動員大會，員工若拒不執行就會被免職辭退；有員工因遲未同意持股要求，遭公司從上至下輪番施壓，直至依要求持股為止。

連署舉報信的24名員工為集團三級管理幹部，被要求須購買不少於30萬股公司股份，被迫繳納資金合計達人民幣948.29萬元（約合新台幣4078萬元），其中有908.39萬元公司借款。

據表示，上述舉報人在2019年10月以每股2.66元價格購入股份，但綠地集團2021年第3季開始大規模裁員。舉報人要求離職後能退股拿回所購股份的錢，但公司此時卻將股票成交價定在每股1元。

員工強烈反映後，股票成交價才回升至每股1.5元，但員工所購股份仍處於嚴重虧損狀態。2022年10月至2023年底，員工持股平台更連續5次停止交易，一開始曾通知要暫停交易，之後便不再通知而直接停止。

由於反彈聲浪日漸高漲，綠地集團去年初通知持股員工可依每股3元價格減持股份總數的10%，減持價款分3次支付，但直至今年1月4日，都未兌現上述兌付承諾。

舉報信還指控綠地集團以持股平台格林蘭合夥公司名義向員工發放貸款，讓員工參與混改企業的持股。

舉報信說，員工所持股票最後不但被低價變賣，還要承擔高額利息，償付公司配資。

針對員工舉報，綠地集團25日表示「公司高度重視」，將與員工充分溝通，全力妥善處理。

報導說，綠地集團推行員工持股計劃在房企業界非個案，部分品牌房企也有類似制度。在房市黃金時期，以專案跟投、股權激勵等為主的員工激勵制度在房企內部較為常見。

近年隨著房市銷售下滑、企業債務承壓，房企資金主要用於維持日常營運和償還債務，導致部分房企員工當初跟投的資金出現收益率下降甚至虧損狀況。（編輯：周慧盈/李雅雯）1130128