泰中簽署免簽協議 王毅反對零和博弈政治遊戲

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（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）泰國外長班普里今天和來訪的中國外長王毅共同簽署兩國民眾互免簽證的協議。王毅未提他和美國國家安全顧問蘇利文的會面，僅表示中泰都應該堅決反對零和博弈、你輸我贏的政治遊戲。

中共中央政治局委員、外交部長王毅是應泰國副總理兼外長班普里（Parnpree Bahiddha-Nukara）邀請，於1月26日至29日訪問泰國。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）1月2日主持內閣會議後宣布，泰中兩國經過多次協商，決定今年3月1日開始，兩國互相實施永久的免簽政策。班普里今天在泰國外交部和王毅簽署泰中民眾互免簽證的協議。

簽約儀式後兩人舉行共同記者會。班普里表示，兩國免簽後，相信兩國的旅遊和商業往來將更便利，且能促進兩國的觀光旅遊業發展。他說，兩人會晤時討論區域和國際局勢，包括緬甸、朝鮮半島和中東等議題。

王毅說，兩國將正式邁入免簽時代，相信將迎來兩國人民交往的新高潮，中國遊客赴泰遊客將大幅增長，也歡迎泰國人到中國。他表示，中國是泰國最大貿易夥伴和外資來源國，要與時俱進、開啟新的合作前景，雙方同意加快中泰鐵路建設，儘快打通泛亞鐵路的中線。

王毅此行備受關注的還有他和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）26和27日在曼谷會談2天。這是兩人第8次會談，也是台灣總統大選結束後，美中最高層級官員的面對面會晤。

不過王毅今天並未提及美中台關係，他在記者會中表示，面對動亂交織的國際環境，中泰雙方都要共同維護來之不易的和平穩定局面，堅決反對零和博弈、你輸我贏的政治遊戲，雙方承諾堅持真正的多邊主義和開放的區域主義。（編輯：郭中翰）1130128