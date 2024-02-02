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香港23條增境外干預罪 學者憂慮影響正常活動

2024/2/2 12:00
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（中央社記者張謙香港2日電）香港基本法23條的立法將會新增境外干預罪，有學者憂慮，一旦成法，可能會影響社會的正常討論。

香港商業電台報導，香港大學法律學院講座教授陳文敏今天在節目上受訪時，提出以上憂慮。

他說，關注境外干預罪是否變得矯枉過正，涵蓋一些正常活動，比如香港本地的大學聯同海外機構合作進行研究新冠病毒來源，最終發表的報告被政府視為錯誤不實，並危害到公眾安全，行為即可以構成勾結境外進行特定危害國家安全的行為。

他說，相關罪名的定罪條件包含「不當行為」，例如提供對公眾有誤導性的資訊，但某些行為是否「存心抹黑」，可能涉及觀點與角度。

陳文敏並表示，以往有關國家安全的定義只涉及國家主權、領土完整等，現在卻非常廣闊，可以包含社會、經濟發展，他擔心這會影響市民對社會或經濟發展的正常討論。

港府日前公布23條立法公眾諮詢文件，就叛國、叛亂、竊取國家機密及間諜行為、危害國家安全的破壞活動、境外干預罪等諮詢民意，預定年內完成立法。（編輯：吳柏緯）1130202

#香港
#陳文敏
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