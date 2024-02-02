習近平考察平津戰役紀念館 稱要珍惜紅色江山

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（中央社台北2日電）中國國家主席習近平春節前赴天津市考察，他今天在平津戰役紀念館表示，要珍惜來之不易的紅色江山，勇於戰勝前進道路上的各種艱難險阻。

新華社報導，2月1日至2日，習近平在中共中央政治局委員、天津市委書記陳敏爾和市長張工陪同下，深入天津農村、歷史文化街區、革命紀念館考察調研。

報導稱，習近平2日上午考察平津戰役紀念館時，不時駐足端詳，與大家交流，強調對中國革命戰爭史要學而時習之，珍惜來之不易的紅色江山，發揚革命傳統，增強鬥爭精神，勇於戰勝前進道路上的各種艱難險阻。

習近平下午聽取天津市委和市政府工作匯報後說，改革開放是事業發展的根本動力。天津要認真總結改革措施的落實情況，結合形勢任務發展變化，謀劃實施新的改革舉措，切實提升改革的精準性、針對性、實效性。

他強調，特別要在健全市場經濟基礎制度、堅持「兩個毫不動搖」、加快構建更高水準開放型經濟新體制、深入推進區域一體化和京津同城化發展體制機制創新等方面取得更大成效。

習近平說，春節即將到來，各級黨委和政府要高度重視民生和安全保障、物資能源保供、社會和諧穩定等工作，確保人民群眾過一個歡樂祥和的春節。

據報導，習近平在天津看望慰問基層幹部群眾時，向全國各族人民拜年，並提到「港澳台同胞」。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130202