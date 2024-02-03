中共中央一號文件：運用千萬工程經驗推進鄉村振興

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（中央社台北3日電）2024年中共中央一號文件今天公布，要求學習運用中共總書記習近平2003年主政浙江提出的「千萬工程」經驗，以「確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧」為底線，推進鄉村全面振興。

中國官媒新華社3日下午授權發布，中共18大以來第12個指導「三農」工作的中央一號文件，宣稱提出有力有效推進鄉村全面振興「路線圖」。

這份題為「中共中央 國務院關於學習運用『千村示範、萬村整治』工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見」，全文共六個部分，包括：確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧、提升鄉村產業發展水準、提升鄉村建設水準、提升鄉村治理水準、加強黨對「三農」工作的全面領導。

「千村示範、萬村整治工程」簡稱為「千萬工程」，是習近平2003年主政浙江時啟動的，目標是花5年時間，從全省4萬個村莊中選擇1萬個左右的行政村進行全面整治，把其中1000個左右的中心村建成全面小康示範村。現在已躍為中共推動農業、農村、農民「三農」工作的聖經。

中共中央一號文件稱，要學習運用「千萬工程」蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程「三農」工作的總抓手，堅持以人民為中心的發展思想，完整、準確、全面貫徹新發展理念，因地制宜、分類施策，循序漸進、久久為功，「集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事」，不斷取得實質性進展、階段性成果。

文件提出，以「確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧」為底線，以提升鄉村產業發展水準、提升鄉村建設水準、提升鄉村治理水準為重點，強化科技和改革雙輪驅動，「強化農民增收舉措，打好鄉村全面振興漂亮仗」。

報導引述中央農村工作領導小組辦公室有關負責人稱，要全面貫徹落實黨的20大和20屆二中全會精神，深入貫徹落實習近平關於「三農」工作的重要論述，錨定「建設農業強國」目標，真抓實幹做好2024年重點工作，不折不扣完成好既定目標任務，推動鄉村全面振興不斷取得新進展。

中共中央一號文件是中共中央每年發布的第一份文件，2004年至2024年連續21年以「三農」為主題。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1130203