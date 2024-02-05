前中共香港地下黨員出書：共黨地下軍在台各角落

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（中央社記者程愛芬溫哥華4日專電）旅居加拿大的自由作家梁慕嫻今天在加拿大溫哥華舉行新書發表會。梁慕嫻說這本書希望揭露中共地下黨的面貌，警惕台灣中共地下軍處處都在，千萬不要大意。

85歲的梁慕嫻是香港出生，1955年在中學時經由老師招攬，秘密加入中共的共青團，再轉為中共香港地下黨黨員。1962年到1974年擔任「學友社」主席，開展學生工作；曾在香港「六七暴動」中負責組織灰校學生鬥委會及飛行集會式示威遊行，發展地下黨員。

在「覺醒的道路：前中共香港地下黨員梁慕嫻回憶錄」新書發表會上，梁慕嫻分享自己如何從一名忠貞共產黨員到認清中共真面目的心路歷程。

1971年林彪事件讓她對共產黨的信仰產生動搖，隨後，也是共產黨員的婆婆在溫哥華病重，丈夫想去溫哥華探望母親，卻遲遲得不到共黨批准，一怒之下丈夫逕自飛到溫哥華探母。回到香港後，卻被黨領導貼上「叛國投敵」的標籤，這個事件讓她決意移民加拿大、脫離共產黨。

儘管70年代已經移居加拿大，但梁慕嫻持續關注香港局勢，1997年起陸續撰文揭露「中共香港工作委員會」所領導的地下黨人逐步侵占香港管治權、欺騙港人的真相；2012年出版首部書籍「我與香港地下黨」。

香港淪陷，讓她更憂慮台灣處境。「覺醒的道路」一書中有特別談到台灣民主和中共滲透手法的章節。

她對中央社表示：「中共地下黨員在全世界積極活動著，台灣是最重要的地方，早就布好了很多火種。各界都在問：中共會不會武力攻台？其中一個關鍵就是中共要確保在台灣的『裡應外合』不會失誤，才膽敢動武。如果斬斷這些間諜活動，人人團結反共，中共自然不敢輕舉妄動。」

她說，台灣人民長期在舒適圈待著，但千萬不要大意，中共善於宣傳、偽裝，它展現善意最終只有一個目的：吃掉台灣！

這本書由台灣秀威書店自有品牌「新銳文創」發行，英文版的翻譯已完成，即將出版。梁慕嫻特別感謝台灣保有言論出版自由，才讓此書順利問世。

駐溫哥華辦事處組長邱建義受邀到場致詞時說：「台灣順利舉行總統大選，代表自由民主台灣又一次勝利。不過台灣不會鬆懈，例如過去幾天中國宣布取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，擅改航路使用，就是威逼恐嚇手段，台灣人民不會懼怕退縮。」

現場嘉賓包括香港議會籌備委員會主席何良懋、香港前民主黨智囊劉細良、前香港區議會議員麥海華等都讚揚台灣是世界民主的寶地，期盼台灣繼續保持人文素養和道德勇氣，讓得來不易的民主永不變質中斷。（編輯：馮昭）1130205