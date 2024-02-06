遭港府懸賞通緝 香港民主人士會美官員

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（中央社台北6日電）4名被香港警方懸賞通緝、身處美國的香港民主派人士近日與美國國務院官員會面，並在會上提出調查跨境鎮壓以及制裁推動香港基本法23條下新國安罪行立法的官員。

美國之音中文網今天作了上述報導。據指出，會面時間為美國時間5日，參與者包括香港民主委員會執行總監郭鳳儀、「香港議會」籌委袁弓夷、香港自由委員會基金會政策和倡議專員許穎婷以及美國國際民主協會（National Democratic Institute）員工、有美國籍的邵嵐。

報導引述郭鳳儀說，「現在我們見到『國安法』及23條，（香港政府）行使的權力越來越大，如果美國政府到現在都未有做任何事，未作出任何實際行動上的回應，其實是釋出一個非常之差的訊息，亦會令香港政府變本加厲」。

港府上週宣布針對基本法第23條立法展開為期約1個月的公眾咨詢。新法例將涵蓋5大類罪行，包括叛國、煽惑叛變、竊取國家機密及間諜行為、危害國家安全的破壞活動以及境外干預罪等。

郭鳳儀也提出，美國政府需要就美國以外的跨境鎮壓作更多培訓及教育，讓政府、執法部門和情報機關都能及時作出適當回應。

郭鳳儀表示，參與會面的人士或許因為工作上較為高調，受到更多關注及得到更多支援，但當被通緝的人越來越多，情況可能會有所改變。

她說，「但問題是，香港政府一定會繼續把更多的人放在通緝名單上，而當這個通緝名單的人數越來越多，慢慢也會是一些比較沒有這麼多資源的香港人受到威脅。在這個情況下，就非常需要美國政府他們有一些有系統的方法，去幫助這麼多被跨境鎮壓的人」。

香港民主委員會補充指出，將持續要求美國為在美港人提供合法地位，將目前的「延遲強制離境」（Deferred Enforced Departure）計畫，升級為「臨時保護身分」（Temporary Protected Status）。

去年7月，香港警方以違反香港國安法為由懸賞100萬港幣通緝8人，包括郭鳳儀及袁弓夷；去年12月，香港警方以同一金額通緝許穎婷及邵嵐。

此外，香港廉政公署也以不同原因通緝12名身處海外的香港政治人物，包括同樣被香港警方通緝的羅冠聰及許智峰。（編輯：周慧盈/張淑伶）1130206