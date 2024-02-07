湖北降凍雨 急凍阻中國春運

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（中央社台北7日電）中國今年農曆春節返鄉潮的春運長達40天，官方預估期間將輸運約莫90億人次，卻遭遇「15年來最強」雨雪以致急凍阻春運，尤其湖北因降下凍雨，更是造成中國春運受阻的關鍵之一。

中國媒體光明網5日報導，凍雨比純粹的暴雨或暴雪危害更大，當凍雨結凍在電線上，電線遇冷收縮將造成繃斷的危險，若是落地使路面結冰，將增加交通事故發生的機率。

即因如此，綜合中國媒體報導，當前中國雨雪天氣不僅影響往來中國南北地區鐵公路交通，還影響班機起降，尤其行經華中的高鐵接連因輸配電路結冰導致供電難，上百輛列車失去動力因此停駛，甚至誤點達744分鐘。

麥女士（化名）說，她從湖北荊州搭乘高鐵前往漢口，因雨雪天氣中途停駛長達5個多小時，最後這原本不到2小時的路程花了15個小時，並說途中因列車沒電送不了暖氣，全車旅客冷得瑟瑟發抖。

自行駕車返鄉同樣是遭遇阻礙，中國媒體大河報6日報導，截至5日晚，仍約莫4000輛車堵在湖北高速，有人甚至被困達兩天兩夜，吃光了要帶回家的年貨，估計全中國210條公路受大雪、路面結冰等影響而臨時關閉。

航空運輸同樣因惡劣天候波及而失序。中國航空監管機構表示，近日的雨雪影響數以百計航班，像是武漢天河機場兩條跑道被關閉，導致超過200架航班取消，安徽和湖北的機場也有大規模航班取消或延誤的情況。

此前中國中央氣象台報導，因15年來最強雨雪天氣來襲，中國華中與華東地區1月31日至2月5日進入入冬以來，持續時間最長、影響範圍最廣的冰凍。

中央氣象台另於3日上午發布暴雪橙色和冰凍橙色預警，級別僅次於最高一級的紅色，呼籲民眾提防暴雪甚至特大暴雪，並示警今年將面臨2008年以來最複雜的春運天氣。

中國中央氣象台昨天再發布藍色低溫預警，顯示冰雪阻春運的情況還將持續一段時間。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1130207