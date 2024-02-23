習近平：引導大規模設備更新和消費品以舊換新

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（中央社台北23日電）中共拚經濟再端出新政。中共總書記習近平今天在中央財經委員會會議強調，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。會議稱，此舉將有力促進投資和消費。

新華社報導，習近平23日下午主持召開中央財經委員會第四次會議，研究大規模設備更新和消費品以舊換新問題。

習近平強調，加快產品更新換代是推動高品質發展的重要舉措，「要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新」。

據報導，會議聽取了國家發改委、商務部、工信部關於大規模設備更新和消費品以舊換新的彙報。

會議稱，實行大規模設備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費，既利當前、更利長遠。要打好政策組合拳，推動先進產能比重持續提升，高品質耐用消費品更多進入居民生活，廢舊資源得到循環利用，國民經濟循環品質和水準大幅提高。要堅持市場為主、政府引導，堅持鼓勵先進、淘汰落後，堅持標準引領、有序提升。

會議並稱，要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。推動大規模回收循環利用，加強「換新＋回收」物流體系和新模式發展。對消費品以舊換新，要堅持中央財政和地方政府聯動，統籌支持全鏈條各環節，更多惠及消費者。

據報導，會議也研究了有效降低全社會物流成本問題。

習近平說，物流是實體經濟的「筋絡」，聯接生產和消費、內貿和外貿，必須有效降低全社會物流成本，增強產業核心競爭力，提高經濟運行效率。

會議稱，降低全社會物流成本是提高經濟運行效率的重要舉措。物流降成本的出發點和落腳點是服務實體經濟和人民群眾，基本前提是保持製造業比重基本穩定，主要途徑是調結構、促改革，有效降低運輸成本、倉儲成本、管理成本。優化運輸結構，強化「公轉鐵」、「公轉水」，深化綜合交通運輸體系改革，形成統一高效、競爭有序的物流市場。

會議並稱，要優化骨幹大通道，打通堵點卡點，完善現代商貿流通體系，鼓勵發展與平台經濟、低空經濟、無人駕駛等結合的物流新模式。統籌規劃物流樞紐，優化交通基礎設施建設和重大生產力佈局，大力發展臨空經濟、臨港經濟。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1130223