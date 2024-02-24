台港合作舞台劇首演 製作人讚台灣文創響譽國際

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（中央社記者吳柏緯台北24日電）台港合作的舞台劇「那個下午，我在露台煎西多士」23日在板橋首演。來自香港的製作人艾文表示，因台灣的藝術文化及創意享譽國際，決定移居台灣，並盼創作初心得以在台灣延續。

台港經濟文化合作策進會（策進會）今天透過新聞稿表示，「那個下午，我在露台煎西多士」舞台劇23日首演，陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔和策進會相關人員前往祝賀，並與導演、編劇、台港兩地演員互動交流。

蔡孟潔表示，台灣社會多元開放、自由創作風氣興盛，歡迎港澳及世界各地藝文創作者來台發展，目前在台就讀的港澳生，就有近1/5修讀藝術領域相關科系。

這齣舞台劇由香港籍的編劇及導演艾文擔任製作人、台灣導演曹斯雅執導，演員來自台港兩地，讓香港文學創作在台灣以舞台劇面貌呈現，展現台港交流合作成果。

艾文指出，因為台灣的藝術文化及創意享譽國際，所以決定移居台灣，期盼將創作信念及初心在台灣延續。他並認為凡事只要做之以「決心」、付之以「真心」，最後必定能取得成果，「如同在台居留港人，如有規劃申請定居，誠心留台，相信終能收穫甜美果實」。

據新聞稿指出，近年香港移居來台人數增加，台灣自由多元的環境，也為香港文藝人士提供寬廣的創作空間。

陸委會及策進會規劃在今年策辦「香港映像－2024香港特別放映」、「港覺濠台IG圖文徵選」、「好友港節市集」等文化活動，歡迎台港各界人士共同參與，一起創造及延續台港文化更豐富多元的價值。（編輯：謝怡璇）1130224