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首頁 / 兩岸

中國住宅價格續跌 官方壓力增業界感悲觀

2024/2/26 15:29
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（中央社台北26日電）反映中國房市整體狀況的70個大中城市住宅均價大幅下挫，而住宅價格續跌凸顯中國決策者面臨提振房價的艱鉅任務。業界也感到悲觀，除了看不到房價築底，且認為觸底不會在今年。

2023年11月，中國70個大中城市新建商品房價格指數較10月下跌0.4%，而且是連續6個月下跌。

美國華爾街日報（The Wall Street Journal）今天報導，據中國國家統計局23日公布的數據，今年1月新建住宅價格比去年同期降1.24%，降幅高於去年12月的0.89%。中古屋更糟，1月份比去年同期降4.4%，創近9年最大跌幅。

房產業堪稱中國數十年來經濟增長的主要動力。據哈佛大學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）和國際貨幣基金（IMF）經濟學家楊元辰的估算，近年來房地產和建築等相關行業約占中國國內生產毛額（GDP）的1/4，由此可知，房市不振勢必牽連甚廣。

特別是多年來依靠土地出讓獲得財政收入的中國地方政府已遭受衝擊。這些地方政府的隱性債務規模在7兆至11兆美元（約新台幣221兆至347兆元）之間，致使中央政府十分頭疼。

報導說，住宅價格續跌，凸顯中國決策者面臨棘手難題，雖然有關單位採取多項措施重振房市，迄今仍未扭轉頹勢，中國房市低迷導致眾多開發商瀕臨崩塌邊緣，並嚴重打擊民眾的信心。

中原地產地產研究部負責人劉淵表示，房價的底部遠未到來，而且不會在2024年發生。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130226

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