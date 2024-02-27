兩會前審保守國家秘密法 擬加強管制離職涉密者

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（中央社台北27日電）中國全國「兩會」在即，十四屆全國人大常委會全體會議26日提前審議保守國家秘密法修訂草案，建議對離崗離職涉密人員，實行「脫密期」管理，並針對特定的工作秘密，依法採取措施。

據央視新聞報導，十四屆全國人大常委會第八次會議，於26日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，保守國家秘密法修訂草案二審稿提前審議，草案二審稿除了完善確定保密事項範圍原則，更進一步為國家秘密確定做出規定。

根據修訂草案二次審議稿第19條規定，機關、單位對所產生的國家秘密事項，應當按照保密事項範圍的規定確定密級，同時確定保密期限和知悉範圍；有條件的可以標註密點。

另外，修訂草案還建議增加規定，要求機關、單位對離崗離職的涉密人員實行「脫密期」管理，包括在其間對個人進行保密教育、清退涉密載體。

根據修訂草案二次審議稿第46條，涉密人員離崗離職應當遵守國家保密規定。機關、單位應當開展保密教育提醒，清退涉密載體，實行脫密期管理。涉密人員在脫密期內，不得違反規定就業和出境，不得以任何方式洩露國家秘密；脫密期結束後，應當遵守國家保密規定，對知悉的國家秘密繼續履行保密義務。涉密人員嚴重違反離崗離職及脫密期國家保密規定的，機關、單位應當及時報告同級保密行政管理部門，由保密行政管理部門會同有關部門依法採取處置措施。

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除了國家秘密受嚴格規範外，工作秘密也被納入重點考量。憲法和法律委員會經研究建議，機關、單位獲取的非國家秘密，若洩漏後會造成一定不利影響的事項，將根據工作秘密管理有關規定採取必要的保護措施。

全國人大憲法和法律委員會副主任委員駱源表示，有的常委委員、部門、地方、全國人大代表和專家提出，工作秘密不是國家秘密，但實踐中大量存在，應當予以規範，加強管理。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）