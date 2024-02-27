美駐北京大使：不希望中國主導世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）美國駐北京大使伯恩斯表示，美中是一場理念之爭，美方不希望中國主導世界，但兩國必須負責任地競爭並保持和平。

伯恩斯（Nicholas Burns）近日在北京接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」節目專訪談及美中關係時，作了上述表示。

伯恩斯說，對中關係是美國最重要、最具競爭性以及最危險的關係，未來10年左右也將如此；而美中必須負責任地競爭，並且保持和平。

伯恩斯說，美中之間的競爭是一場理念競爭，理念之戰（It's a competition of ideas, a battle of ideas），是美國關於民主社會和人類自由的偉大理念與中國的共產主義國家比民主國家更強大的理念的比較，是一場關於何者理念應引領世界的較量，而他相信的是美國的理念。

他還說，中國雖是美國最主要的競爭對手，但也是美國的第3大貿易夥伴，其中攸關75萬美國人的工作。

若與1940年代到1980年代的蘇聯相比，伯恩斯視中國為更強大的對手。

伯恩斯認為，中國最終會想取代美國在全球的主導地位，但美國不想看到此事發生，「我們不想生活在由中國主導的世界」。（編輯：周慧盈/邱國強）1130226