俄羅斯財長：正與中國針對人民幣貸款進行談判

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（中央社台北27日電）俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）日前表示，俄羅斯財政部持續與中國財政部討論以人民幣發放貸款的可能性，但目前尚未做出決定。

美國之音（VOA）中文網報導，希魯阿諾夫26日說，「與中國的談判已經進行了很長時間，目前為止還沒有決定」，2023年底的俄中部長級對話中討論過這個話題。

希魯阿諾夫補充表示，莫斯科準備開始與中國或歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）國家測試數位貨幣支付，並將與合作夥伴共同推動這一想法。

他表示，透過國內貸款，俄羅斯的預算赤字獲得良好的管理，目前雖沒有迫切需要，但俄羅斯一直在探索將以人民幣計價債券引入市場的選擇。

希魯阿諾夫同時重申了俄羅斯的立場，即「針對俄羅斯海外資產的任何行動都將在莫斯科得到相對應的回應」。

莫斯科2022年2月入侵烏克蘭後，歐盟和七大工業國（G7）凍結了約3000億歐元的俄羅斯央行資產。歐盟和G7已經針對這筆資金是否以及如何使用討論了一年多。

希魯阿諾夫說，「我們正遵循西方國家的決定，我們的凍結程度不亞於他們」。他指的是在俄羅斯境內凍結的西方資金數目並不少。

希魯阿諾夫表示，俄羅斯的預算「在控制之中」，今年的收入略高於預期；而由於對預付款和支出理由進行更嚴格的控制，俄羅斯支出速度已比去年慢。

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2022年，由美國及盟國聯合組建的「俄羅斯菁英、代理人及權貴特別工作組」（The Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force，REPO）宣布凍結由俄羅斯權貴和官員擁有的300億美元資產，以及其他由俄羅斯央行擁有的3000億美元資產，目的是限制俄羅斯進入全球金融體系，讓俄羅斯更難採購「支撐其在烏克蘭不正當戰爭所需的技術」。

美國財政部當時表示，「我們齊心協力確保我們的制裁，持續讓俄羅斯為其對烏克蘭無端且仍在持續的侵略付出代價」。（編輯：周慧盈/邱國強）1130226