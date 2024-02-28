中國證監會：提升零容忍執法 追查操縱市場首惡

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（中央社台北28日電）中國證監會主席吳清27日主持召開「資本市場法治建設」座談會，會議宣示要完善「中國特色證券期貨執法司法體系」，加大行政及民刑事追責力度，全面提升「零容忍」執法效能，並對內線交易、操縱市場的首惡「精準追責、大力追贓」。

央視新聞報導，這場座談會旨在針對完善中國資本市場基礎制度、加強法治保障聽取意見建議。出席者包括全國人大常委會法工委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部代表，以及專家、學者、律師與證監會相關主管等人。

根據報導，會議認為，辦好資本市場，必須堅持「市場化法治化」改革方向，加快對上市公司、證券公司、證券投資基金、債券監管等各領域立法修法，及時評估完善業務規則，從制度上保障資本市場良法善治。

同時，要進一步完善「中國特色證券期貨執法司法體系」，優化行政、刑事銜接機制，加強執法司法高效協同，加大行政、民事及刑事立體追責力度，全面提升「零容忍」執法效能。

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此外，要進一步落實民事賠償救濟，制定內幕（內線）交易、操縱市場民事賠償等司法解釋，加大代表人訴訟實施力度，發揮好當事人承諾制度作用，對違法犯罪行為的首惡「精準追責、大力追贓挽損」，確實保護好投資人、特別是廣大的中小額投資人合法權益。

根據報導，吳清強調，資本市場的規範要求極高，「法治興則市場興」。證監會將認真研究吸收與會代表提出的意見建議，與有關方面一道共同推動加大法制供給、提升執法效能、強化司法保障，更好發揮法治在資本市場高品質發展中的「固根本、穩預期、利長遠」作用。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130228