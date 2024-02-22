傳限制機構賣股做空 中國證監會：監管異常交易

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（中央社台北22日電）為拯救低迷股市，傳中國監管部門限制主要投資機構在開盤、收盤淨賣出股票，還禁止透過股票指數期貨做空。對此，中國證監會今晚回應稱，依規對異常交易行為採取監管措施，不是限制賣出。

中國證券監督管理委員會官網22日晚間發布答記者問新聞稿，回應有關媒體報導。

中國證監會新聞發言人稱，股市有漲有跌是規律，有買有賣是常態。監管部門對於正常的市場交易不干預，依法保障投資者公平自由交易的權利，對於擾亂市場交易秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。

發言人並稱，近日，滬深證券交易所依規對個別機構的異常交易行為採取了監管措施，是履行交易監管職責的舉措，「不是限制賣出」。

發言人還稱，下一步，中國證監會將指導滬深證券交易所和中國金融期貨交易所「完善異常交易監管標準」，依法依規打擊操縱市場、內線交易等違法行為，切實維護市場正常交易秩序。

中國證監會主席吳清2月7日走馬上任後，接連祭出多項監管措施打擊違法交易與空頭行為。其中，對量化基金賣股祭出懲處，引發爭議。

上海證券交易所和深圳證券交易所20日發布公告，指控「寧波靈均」19日在開盤一分鐘內於兩市合計賣出人民幣25.67億元（約新台幣112億元），影響了正常交易秩序，構成異常交易行為。對這家百億級私募巨頭處以禁止交易3天，並啟動公開譴責紀律處分。

寧波靈均是中國量化交易（Quantitative Trading）基金巨頭之一，量化基金都是透過電腦程式分析數據執行投資交易。

據陸媒極目新聞，寧波靈均一分鐘內賣出逾25億元，均是其證券帳戶透過電腦程式自動生成或者下達交易指令進行程式化交易。

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靈均投資隨後公告稱，2024年2月19日公司旗下管理產品全天整體淨買入1.87億元，但是當日開盤一分鐘內買賣交易量較大，對於由此造成的負面影響，公司「誠懇致歉」。

中國大陸A股春節後展開反攻。今天三大指數集體上漲，其中，滬指連續7個交易日收紅，創3年半以來最長連漲紀錄，明天將挑戰3000點大關。大陸專業機構分析都提到，吳清上任後祭出多項監管措施，是市場信心恢復主因之一。（編輯：楊昇儒）1130222