中國醫藥反腐持續 26企業嚴重失信顯示賄賂普遍

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（中央社記者張淑伶上海29日電）中國國家醫保局日前公布26家醫藥企業「嚴重」及「特別嚴重」失信，其中有25家都是因為送回扣等商業賄賂行為。這是官方自去年7月開始為期一年醫藥反腐整治的最新動作。

新華社報導，截至2023年底，有26家醫藥企業被評為「特別嚴重」和「嚴重」失信。國家醫保局有關負責人表示，其中有25家是因為送回扣等商業賄賂行為，如遵義百頤醫藥有限公司向某縣醫院給予回扣等「好處費」，折合人民幣355.16萬元（約新台幣1563萬元）。華北製藥股份有限公司是因為不執行採購合約，不按約定供應產品，導致當地臨床用藥受到嚴重影響。

這名負責人說，醫藥廠商的回扣金額反映了該藥品價格虛高的程度，這些錢最後還是醫保和民眾承擔了本不該有的負擔。

根據規定，企業藥品回扣、壟斷漲價、擾亂採購秩序等失信行為，按照情節輕重評定信用等級，達到一定程度的企業將被中止掛網採購資格。

以藥品回扣為例，「同一案件中累計行賄數額50萬元以上、不滿200萬元，或單筆行賄數額30萬元以上、不滿200萬元」屬於「嚴重」失信；「同一案件中累計或單筆行賄數額200萬元以上」屬於「特別嚴重」失信。

「嚴重」失信的醫藥企業暫停具體涉案產品的掛網（上網銷售）、投標或配送資格；「特別嚴重」失信的醫藥企業將面臨全部藥品耗材被暫停在案發省分掛網、投標或配送資格。

2023年7月21日，中國國家衛健委等10部門聯合召開的醫藥反腐整治會議，部署展開為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作，展開新一輪醫療反腐行動大幕。

影響所及，藥企舉辦的醫學學術會議紛紛被取消或延期，上百名各地醫院院長、書記被查。各省、各縣市紛紛展開相關整治。（編輯：吳柏緯）1130229