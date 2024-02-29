安洵文件外洩 專家：顯示中國市級公安也僱駭客

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（中央社台北29日電）近日中國安洵公司文件外洩，揭露中國監控海內外社群與網攻台灣。德國專家指出，從這次外洩事件可看出中國的駭客服務領域的形成，以及中國市級公安部也會進行駭客行動，對異議人士施壓。

德國之聲訪問柏林墨卡託中國中心（Merics）高級分析師赫麥迪（Antonia Hmaidi）關於安洵事件的意義。她指出，這些文件呈現研究者多年來觀察到的趨勢，即「中國的確有了一個新的『工業領域』—僱用駭客。駭客幾乎變成一種『服務』。他們的報酬並不高，水準也參差不齊。」

過去關注該領域的研究者就知道中國有僱用駭客的網絡存在，但此次外洩文件顯示該領域的競爭激烈，他們會與對手互相競價，壓低價格爭取訂單。

其次，過去專家主要觀察到的國際駭客行動主要是中國國安部，赫麥迪觀察到比較有趣的現象是，安洵主要客戶是中國公安部，而公安部過往的駭客活動主要在中國境內，例如對犯罪嫌疑人手機進行破解。

她表示，「這次我認為清楚地表明，市級公安部門也對國際上的數據感興趣。這在某種程度上令人驚訝。」中國公安部和國安部的駭客行動，主要都是由私人公司操作。

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赫麥迪指出，雖然各國政府都會出於政治目的進行駭客行動，但主要差別在於對跨國人權領域的壓迫，例如中國會透過駭客手段，對異議人士留在中國的家人進行施壓，這是在美國不會見到的事。

從安洵文件中可看見，中國公安部門經常向境外異議人士施壓，他們利用駭客入侵並控制異議人士的X（前推特）、臉書、電子郵件等，主要對通訊軟體進行攻擊，以獲取異議人士的聯繫對象與私訊內容等資訊，恐對他們構成危險。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130229