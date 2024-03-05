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美元債償付11日到期 中國房企萬科：資金到位

2024/3/5 16:50
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（中央社台北5日電）中國4大房地產公司之一的房企萬科能否如期償付11日將到期的美元債，備受各界關注。萬科5日表示，針對3月11日到期的美元債，所有資金已經到位，償債工作有序安排中。

中國媒體騰訊新聞一線今天報導，這筆美元債發行於2018年12月，2024年3月11日到期，票息率為5.35%，目前債券餘額為6億3000萬美元（約新台幣198億元）。

在今年1月與金融機構交流會上，萬科曾表示，公司將透過自有資金、境外主體分紅回購以及銀行團貸款來償還，並說現階段公司境外本身還有資金，即使沒有銀行貸款，也能支付這筆債務。

萬科當時還說：「我們會根據市場變化，結合貸款情況，綜合考慮使用自有資金的比例和銀行貸款的比例。」

根據中國數據提供商萬得指出，2024年上半年，萬科境內債到期餘額約人民幣63億3000萬元，3筆境外美元債約為12億3000萬美元，合計到期債券約人民幣150億6000萬元（約新台幣660億元）。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130305

#中國
#萬科
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