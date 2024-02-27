中國官方雖頻降利率 過去兩年家戶存款仍有增無減

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（中央社台北27日電）中國家戶存款過去4年增加人民幣58兆（下同，約新台幣254兆），即使去年至今官方已3降存款利率，但是2022年和2023年仍是自2005年以來，中國住戶存款增加最多的兩年。

中國媒體「南都周刊」今天報導，中國數據提供商萬得指出，自2020年至2024年1月，中國住戶存款共增加58兆2400億元，其中82%是定期存款，這4年新增存款總額相當於2009年到2019年總和。

近一步分析，自2005年以來，2022年和2023年是中國住戶存款增加最多的兩年，分別增加17兆8400億元及16兆6700億元。

不過自2023年以來，中國的主要商業銀行已3度調降存款利率，包括去年6月中國6大國有銀行集體下調存款掛牌利率，其中3年和5年期定存利率下調15個基點。

之後中國各大國有行及股份行於9月同步下調存款掛牌利率，一年期、兩年期、三年期、五年期利率分別下調10、20、25和25個基點。

去年12月，國有大行下調存款利率，其中三年期、五年期整存整取定期存款掛牌利率下調25個基點。

存款利率一降再降，但民眾仍熱衷於存錢，中國興業證券上月11日發布的研究報告指出，居民存款超趨勢增長並非是少消費多儲蓄所致，關鍵在於投資方式的變化。

興業證券估算發現，超額存款的增加主要來自於購房降和理財少，導致分別增加5兆7000億元和4兆5000億元的存款，並說居民消費降對超額存款的影響已由正轉負。

報導以位於黑龍江的某地農商銀行為例指出，這家金融機構的客戶經理（化名）陳杰透露，目前他所在的營業據點存款餘額已逾4億元，但貸款餘額才超過1億元。

另據中國人民銀行發布的「2023年第2季城鎮儲戶問卷調查報告」，傾向於「更多儲蓄」的居民占58%，季增0.1個百分點。

中國官方調降利率盼促進消費卻成效不彰，綜合每日經濟報導、第一財經去年11月報導，主因在於中國當前經濟疲弱，加上歷經疫情的衝擊，低風險的定存成為民眾理財首選，放眼中長期，中國居民存款規模仍將攀升。

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另據路透社去年8月報導，中國消費者和企業把數兆元人民幣綁入較長期的銀行存單，造成中國流動性實際上被抽走一大池資金，使得中國可能落入如同日本1990年代阻礙經濟發展的流動性陷阱。

分析師指出，中國民間擁抱定存單等較安全財富管理產品，破壞了官方透過減稅和支援房市措施來刺激需求及消費的努力，今日中國家庭與企業缺乏信心的情況，與1990年代日本遭遇的困境相同。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130227