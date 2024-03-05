中國人大代表建議增加青年休假天數 衝微博熱搜

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（中央社台北5日電）中國全國人大代表霍啟剛，擬提出修改休假天數的建議，尤其針對工作年資不滿10年的青年族群增加休假天數，以促進年輕人的旅遊消費。該提案引起網友討論，衝上微博熱搜。

澎派新聞報導，鑑於中國勞工存在「沒假休」、「不能休」、「不敢休」的情況，全國人大代表、香港立法會議員霍啟剛擬提交一份「關於落實完善工時與帶薪年休假制度，促進國民經濟循環，提升人民幸福感」的建議。

內容包括強制實施有薪年假、改善法律以強化對企業年休假執行的約束，以及針對現行「職工帶薪年休假條例」第三條關於年休假天數的規定進行修改，按工齡計增帶薪年休假天數：職工累計工作已滿1年不滿10年，首兩年每年5日，之後每年加1日，遞增至最高10日。

根據中國國務院2008年頒布的條例規定，目前中國勞工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天。

霍啟剛認為改善工時與有薪年假制度，有助於提升人民幸福感，並擴大內需。尤其是旅遊產業，由於中國現有休假制度使出遊人潮過度集中於「五一」和「十一」等假期，旅遊景點服務品質和遊客體驗都下降。尤其佔旅遊市場消費主力的青年族群，多半都是年資10年以下，一年只有5天休假，難以充分休息，更無法安排出遊。

此外，霍啟剛更建議嚴格落實每週工時規定，對企業加強監督。並制定細則，禁止企業取消職工年休假等。

該提案關鍵字衝上微博熱搜，引網友熱議，突破2億閱讀，2.5萬則討論。多數網友對此表示支持，但更擔憂執行面的問題：「這個建議很好，但能落實嗎？」、「心是好心，但可能執行起來會有難度。其實能保障每週雙休、早9晚6不加班就會讓很多人心滿意足了。」（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130305