中國國務院出手救房企萬科 要求銀行支持融資

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（中央社台北12日電）近日傳出流動性有問題的中國4大房企之一萬科，罕見獲中國中央政府協助解決融資問題。路透社報導，中國國務院協調下，政府要求銀行向萬科提供融資支持，及要求債權人考慮與萬科延長私人債務期限。

路透社11日報導指出，據知情人士透露，中國政府要求銀行向萬科提供融資支持等舉措，是中國國務院協調，並要求金融機構在行動上盡快取得進展。監管機構已與金融機構及債權人會面。

報導指出，銀行要保證萬科獲得融資，保險公司要延長私人債務期限，各方要保證萬科發行的債券能還款。

報導指出，泰康保險、國有的中國人民財產保險、新華人壽等債權人，已收到萬科的債務期限延長要求。

香港保德信金融集團（Prudential Brokerage）副董事Alvin Cheung表示，中國中央政府想展示主動拯救房市的姿態，「政府正在鬆綁所以銀行都需要這樣做。」

Alvin Cheung表示，恆大出現債務違約後，中國政府未能穩定房市，如果碧桂園及萬科都出現債務違約，外界對市場便不會再有信心，也不會有新資金留在市場。

不過，有知情人士表示，一些大型全國性商業銀行因為資金壓力，反而對萬科施加更嚴格的還款要求。

報導指出，中國多家房企陷入財困危機，但中央政府直接介入協助解決個別房企債務的情況很少，目前只有碧桂園及萬科，而絕大部份房企只獲地方政府協助，或甚至政府撒手不管，包括中國恆大。

報導指出，萬科與恆大及碧桂園不同，萬科有國家支持，深圳地鐵持有萬科33.4%的股份，而深圳地鐵是深圳市國資監管機構持有的公司。

此前市場傳出萬科與貸款機構進行債務展期談判但遭拒，使多筆境內債券價格大幅下跌。其後萬科表示，針對3月11日到期的美元債，所有資金已經到位，償債工作有序安排中。

穆迪11日晚間撤回了萬科的「Baa3」發行人評級，並將所有評級置於「審查降級」。穆迪表示，其評級行動反映了對萬科恢復銷售額和改善融資管道能力的擔憂。（編輯:陳鎧妤/唐佩君）1130312